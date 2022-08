Elon Musk jaagt klanten weg, schijnbaar ‘een last’

Elon Musk jaagt zijn eigen klanten weg met zijn tweets. Of valt het wel mee?

Elon Musk is een beetje als Geert Wilders. Beide dringen constant op een nieuwe frisse wind in hun respectievelijke arena’s, maar in beide gevallen zitten ze al heel erg lang hetzelfde te doen. Wilders is tegenwoordig een van de langstzittende kamerleden, Musk is een van de langst zittende CEO’s van alle grote automerken. Oh, en beide hebben grote fanschare op Twitter, mede dankzij de scherpe tweets.

Maar wat blijkt, daar is men eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dat meldt Carscoops. Volgens hen zijn er meer en meer onderzoeken die uitwijzen dat klanten erg tevreden zijn met hun Tesla’s, maar niet met Elon Musk. Met name zijn uitspraken op Social Media zit men dwars. Ironisch, want Elon heeft natuurlijk enorm veel volgelingen op die platforms (Twitter in dit speficieke geval) en heeft daar juist naam gemaakt voor hemzelf én Tesla.

Musk jaagt klanten weg

Maar dat is nu een beetje aan het terugkaatsen. Zijn uitspraken tijdens de Covid-19 uitbraak, het kopen van Twitter (en toch weer niet…), fat-shamen, mensen pedofiel noemen en dergelijke vallen in de verkeerde aarde bij fatsoenlijke mensen. Musk was natuurlijk lange tijd de underdog, maar nu is hij de rijkste man ter wereld.

Naar het schijnt vinden de early adopters dat allemaal prima en kunnen ze het hem vergeven. Maar de normale, reguliere klant heeft geen zin om elke dag de tweets van Musk te moeten verdedigen omdat ‘ie toevallig een Model Y rijdt.

Geen inzage

Nu moeten we er bij vermelden dat het natuurlijk de Maand van de Komkommer is. Ondanks dat er bevestiging is van de onderzoeken, is er geen inzage van dat Musk de klanten weg jaagt. We kunnen dus niet zien in welke mate mensen klaar zijn met Tesla dankzij Musk. Op een paar quotes (dat scharen we onder anekdotisch bewijs) na, kunnen we verder geen cijfers zien die bevestigen dat Musk zijn hand heeft overspeeld en de klanten weglopen.

Zolang Tesla de enige fabrikant is die op redelijk korte termijn gewoon kan leveren – veel merken hebben daar de grootst mogelijke moeite mee – zal het allemaal wel loslopen.

Dan hebben we de vraag natuurlijk wel voor jou. Aangezien we in Nederland wonen, is de kans levensgroot dat jij een Model 3 rijdt. Wordt je volgende auto weer een Tesla, of beginnen de tweets jouw ook te vervelen? Laat het weten, in de comments!