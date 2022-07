‘Porsche gaat de helft van Red Bull kopen’

Porsche gaat een belang nemen van 50% in Red Bull, aldus officiële documenten.

Het laatste half jaar gonst het van de geruchten omtrent de inmenging van Porsche en Audi in de Formule 1. Dat dit gaat gebeuren is inmiddels duidelijk, de manier waarop alleen nog niet.

Audi dacht even McLaren in te lijven, maar daar bleken de Britten toch niet zo happig op te zijn. Porsche bewandelt een andere weg en wil via Red Bull de Formule 1 betreden. Dat lijkt een stuk beter te gaan. Sterker nog: het schijnt dat de samenwerking eigenlijk in Oostenrijk al officieel bekend gemaakt had moeten worden.

Zover kwam het echter niet. Het motorregelement voor 2026 was namelijk nog niet definitief goedgekeurd. Porsche en Red Bull hebben het grote nieuws dus nog steeds niet naar buiten gebracht, maar er is nu wél informatie boven tafel gekomen.

Volgens Motorsport-Total blijkt uit officiële documenten dat Porsche een belang van 50% neemt in Red Bull Racing. Porsche zal in 2026 zijn intrede doen in de Formule 1 en een samenwerking aangaan van 10 jaar met Red Bull.

Wat er precies gaat gebeuren qua motoren is nog niet helemaal duidelijk. Porsche zal waarschijnlijk de krachten bundelen met Red Bull Powertrains voor het ontwikkelen van een nieuwe krachtbron.

Het wachten is nu tot Porsche en Red Bull eindelijk zelf met nieuws naar buiten komen. Daar stond ook al wat over in de documenten: de officiële bekendmaking zou voor 4 augustus gepland staan. Als er niks tussen komt.

En hoe zit het met Audi? Die schijnt inmiddels uit te zijn op een overname van het team van Sauber, wat momenteel omgedoopt is tot Alfa Romeo. Dat zou dus ook betekenen dat Alfa Romeo zich terug moet trekken als sponsor. Volgens Motorsport-Total zou Audi 75% van de aandelen willen kopen.

Terwijl Audi nog druk aan het onderhandelen is, lijkt de samenwerking tussen Porsche en Red Bull zo goed als zeker te zijn. We wachten het eerste officiële persbericht in spanning af.

Via: Motorsport-Total.com