Compleet nieuwe Honda Jazz is deels elektrisch

Ze noemen het een e:HEV.

In Japan heeft Honda de nieuwe Jazz laten zien. Voor het eerst is de stadsauto elektrisch. Niet volledig elektrisch, maar een e:HEV zoals ze het zelf noemen. Dit betekent dat de Honda een hybride aandrijflijn heeft met twee motoren. Het is een voorbode op wat komen gaat: Honda wil alle modellen geëlektrificeerd hebben in 2022.

Naast de Jazz zoals we het model kennen heeft Honda ook meteen de Jazz Crosstar uit de doeken gedaan. Deze variant is meer in de richting van een crossover en beschikt over dezelfde aandrijflijn en hetzelfde interieur als de reguliere Jazz. Wat we precies van de hybride aandrijflijn kunnen verwachten en hoeveel kilometer je bijvoorbeeld elektrisch kunt rijden met de Jazz is niet bekend. Honda maakt die info pas in een later stadium bekend.

Het interieur heeft wat weg van de nieuwe Honda e. Het is minimalistisch met hier en der nog de nodige fysieke knoppen. Voor de neus van de bestuurder is een digitaal instrumentarium te vinden en dan is er nog een groter scherm in het midden voor de infotainment.

De nieuwe Honda Jazz komt in de zomer van volgend jaar naar Europa. In aanloop naar die periode zullen we meer te weten komen over de stadsauto uit het B-segment.