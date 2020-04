Deze Toyota en DeLorean gaan terug naar de toekomst

Maar je moet wel snel zijn om deze Toyota en DeLorean te scoren.

Sommige auto’s zijn gaaf, maar kennen niet zo’n interessant verhaal. Ze werden ontwikkeld zijn gewoon gebouwd. Soms zijn de auto’s veel mooier dan het verhaal. In heel sporadische gevallen zijn zowel de auto als het verhaal erachter enorm interessant.

DMC-12

De DeLorean DMC-12 is zo’n auto. Ondanks de beste bedoelingen van John DeLorean werd het een fiasco, maar niet zonder slag of stoot. De auto is een tijdje verkocht en maakte daarbij furore op het witte doek. In de film Back to the Future had de roestvrij stalen coupé een prominente rol.

Tijdmachine

Het was namelijk de tijdmachine. Het enige wat je moest doen was alle instellingen goed zetten en 88 mijl per uur rijden, iets dat in de verrassend zware DeLorean met eveneens verrassend zwakke motor nog best lastig was. In het echt, althans. Op het witte doek schitterde de auto dusdanig dat de DMC-12 nog altijd een grote fanschare kent.

Mooiste

Dat zorgt voor interessante prijzen voor gebruikte exemplaren. Echt goedkoop zullen ze nooit worden. Maar wat als je niet de voordeligste DeLorean wil, maar een van de mooiste? Dan maakt het exemplaar op de foto’s een goede kans. Het is namelijk een DeLorean die je zou kunnen omschrijven als fabrieksnieuw. Leuk detail: de teller gaat maar tot 85 mph…

Accessoires

Ook leuk is de hoeveelheid accessoires. We hebben het niet over trekhaak, imperiaal en fietsendrager. Nee, het gaat om sneakers en een hooverboard, plus een uitgave van USA Today. Allemaal rekwisieten uit de film Back to the Future. Maar de verkopende partij heeft nóg een gave rekwisiet: een Toyota!

Xtra Cab

Jazeker, ook de Toyota Xtra Cab SR5 4×4 pick-up is namelijk bij dezelfde partij te koop. Deze auto heeft wel wat meer kilometers achter de rug: bijna twee ton in kilometers aan ervaring. Maar de kwaliteit van Toyota pick-ups kennende is deze net ingereden. De auto is een paar jaar geleden gerestaureerd.

Aangekleed

Daarbij heeft de toenmalige eigenaar ervoor gekozen om de auto helemaal aan te kleden, precies zoals het exemplaar dat in Back to the Future verschijnt. Dus met een rollbar met groter lampen, verhogingskit, andere lichtmetalen velgen met enorme GoodYear Wrangler banden en een flinke bullbar.

Prijzen

Ook bij de Toyota pick-up krijg je een hoop leuke extra’s, waaronder een skateboard, sneakers en heuse JVC-videocamera. Dan de prijzen. Op dit moment wordt er voor de Toyota 58.000 dollar geboden, met een kleine 12 uur te gaan voordat de veiling sluit. De Delorean staat nu op 36.500 dollar. Deze veiling sluit een paar minuten eerder. Interesse? De advertentie voor de Delorean check je hier en die voor de Toyota check je daar.