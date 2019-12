Honda lanceert een nieuwe S2000

Eigenlijk is 'vernieuwd' beter op zijn plaats.

Weinig auto’s spreken zo tot de verbeelding als de Honda S2000 bij de meeste autoliefhebbers. Op veel vlakken wist de S2000 precies de juiste snaar te raken.

Qua hardware zat het dan ook meer dan goed: de F20C viercilinder motor leverde 240 pk, wat neerkwam op 120 pk per liter, ongehoord voor een 2 liter viercilinder en dat in 1999! Jazeker, de eerste Honda’s S2000 zijn inmiddels 20 jaar oud.

Dat viert Honda met de S2000 20th Anniversary Prototype. Honda is met eigenaren en klanten in gesprek gegaan over de dingen die zij graag anders wilden zien op hun S2000. Gelukkig waren de wensen niet bijzonder afwijkend. De nieuwe voorkant is gelukkig meer een evolutie dan een revolutie. Ook is er een nieuw kapje voor het audiosysteem en heeft Honda het chassis onder handen genomen.

Het is niet duidelijk of er nog prestatieverhogende upgrades zijn toegepast. Wel geeft Honda aan dat men in januari meer informatie en afbeeldingen zal onthullen over de S2000 20th Anniversary Prototype. Dit is overigens spannender nieuws dan je zou denken, want ondanks dat de gewijzigde S2000’s níet meer in productie gaan, zullen de afwijkende onderdelen wél geproduceerd gaan worden. Je kan je Honda S2000 dus binnenkort gaan opwaarderen met originele Honda onderdelen.

Honda komt overigens met nog een bijzonder model uit de jaren ’90 dat ze hebben opgewaardeerd. Misschien wel de gaafste Hot Hatch aller tijden ooit gebouwd. Jazeker, we hebben het over de eerste Honda Civic Type-R (EK9). Ook dit is een moderne reïnterpretatie van een moderne klassieker van Honda. Wat Honda precies met de auto gaat doen is niet duidelijk, want de koplampen, bodykit en velgen lijken niet echt een verbetering te gaan worden. Gelukkig is het nog een render waarvan we later nog de echte beelden krijgen te zien.