Honda pakt Formule 1-organisatie aan

Nu duimen op een beter seizoen!

Mede naar aanleiding van een tegenvallend seizoen heeft Honda de nodige aanpassingen gedaan binnen het management van het Formule 1-team. Zo zal Yusuke Hasegawa van het toneel verdwijnen als baas. Vanwege het matige seizoen is hij niet langer de leider van het team en is hij gedegradeerd naar een functie als Executive Chief Engineer.

Het F1-team van Honda krijgt nu niet één, maar twee nieuwe bazen. Toyoharu Tanabe is benoemd tot technisch directeur. De tweede baas is nog niet officieel aangekondigd. Honda denkt een betere structuur te kunnen creëren binnen het team door de bazen-functie in twee posities te splitsen.

Als motorleverancier heeft Honda een pijnlijke samenwerking met McLaren achter de rug. Voor het nieuwe seizoen gaan de Japanners samenwerken met Toro Rosso. De kans bestaat dat Red Bull Racing vanaf 2019 ook met Honda-motoren gaat rijden. Op dit moment zijn dit echter geruchten en is daar nog niets over bekend.