The Grand Tour maakt geen circus van crash Hammond

Great news.

Morgen is de allereerste aflevering van The Grand Tour seizoen 2 te zien op Amazon Prime (trailer hier). De streamingdienst heeft daarom wat extra informatie vrijgegeven over de eerste aflevering. We krijgen onder andere de crash van Hammond te zien en dat is ‘goed’ nieuws te noemen.

Met de crash van Richard Hammond hebben de makers boeiend materiaal in handen. Fans willen natuurlijk weten hoe het precies kon gebeuren dat de Britse presentator in het ziekenhuis belandde na een rit met de Rimac Concept_One. Aangezien Amazon een Amerikaans bedrijf is, konden we Amerikaanse cliffhanger-praktijken verwachten. Gelukkig komt het niet zover. The Grand Tour heeft niet besloten om deze gebeurtenis ergens in de laatste aflevering van het seizoen te plakken. Het ongeluk met de elektrische supercar zal namelijk meteen in de eerste aflevering aan bod komen.

Twee elementen uit het vorige seizoen zijn uit de show gehaald. Zo keert The American niet meer terug. Wat hier voor in de plaats is gekomen, is nog niet bekend. Celebrity Brain Crash is vervangen voor Celebrity Face Off. In dit nieuwe segment nemen twee beroemdheden het tegen elkaar op. Morgen is dat David Hasselhoff (bekend van Nicht Rijder) vs Ricky Wilson (Britse zanger).

The Grand Tour seizoen 2 start morgen. Elke week verschijnt er exclusief een nieuwe aflevering op Amazon Prime. Meer informatie over de streamingdienst lees je HIER. Tevens is er sinds gisteren ook een Prime Video-app via Apple TV beschikbaar.