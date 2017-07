Schiatsu! Gaat Toro Rosso in zee met Honda?

Red Bull, nou ben je gewoon Carlos Sainz aan het trollen...

Toen enige tijd geleden de geruchten dat de deal tussen Honda en Sauber niet door zou gaan de kop opstaken, werd er al hier en daar geroezemoesd dat Toro Rosso een alternatieve bestemming voor Honda’s PU zou kunnen vormen. We kregen deze geruchten echter voor het eerst onder ogen in een artikel op een Japanse site waarvan de titel via Google Translate resulteerde in het volgende:

“Is Sauber a crack? “Toro Rosso Honda” Birth is serious and it is a countdown phase”

Ook de rest van het artikel las ongeveer op die manier dus we besloten de geruchtenmolen maar even te laten gaan totdat dingen serieuzere vormen aan zouden nemen. Inmiddels hebben zich er echter de nodige ontwikkellingen plaatsgevonden. Gisteren kwam de officiële bevestiging dat Sauber en Honda definitief níet met elkaar in zee gaan. Sinds vandaag weten we dat Sauber hun goede band met Ferrari een vervolg geeft en een deal voor meerdere jaren met de Italianen heeft getekend. Dit jaar moet het team het zien te rooien met de oude Ferrari-motor, maar volgend jaar krijgen ze de beschikking over de nieuwste spec (nou ja, dat is in ieder geval de officiële lezing).

Honda heeft echter bij monde van hun motorsport-honcho Wasabi Masashi Yamamoto bevestigt dat het merk de intentie heeft naast McLaren alsnog een andere team van motoren te voorzien, liefst al in 2018 en anders in 2019. Een mogelijke kandidaat zou Toro Rosso zijn, hoewel de renstal uit Faenza voor volgend jaar nog een contract heeft met Renault.

Toro Rosso is net als Sauber niet onbekend met geklooi rondom de motoren. In debuutjaar 2006 waren ze het enige team op de grid dat met een gelimiteerde V10 van Cosworth aan de start kwam, terwijl de rest van de teams overgestapt waren naar 2.4 liter V8-en. Sommigen dachten dat dit de renstal in bepaalde races voordeel op zou leveren, maar dat kon de FIA natuurlijk niet laten gebeuren dus deden ze dat jaar feitelijk voor spek en bonen mee.

Van 2007 tot en met 2013 reed het team met Ferrari-motoren, maar dat kwam tot stand omdat Red Bull Racing juist van die motoren af wilde. RBR had weliswaar een contract getekend met Ferrari maar schoof de motoren handig door naar het B-team, zodat ze zelf in zee konden gaan met Renault. In 2008 bleek op Monza the joke on them te zijn toen Vettel met een als STR3 vermomde RB4 won in de regen. Het piekvermogen van de Ferrari bleek ideaal geschikt om gekoppeld aan het Newey-chassis het hogesnelheidscircuit te beslechten.

Voor 2014 en 2015 stapte Toro Rosso over naar Renault om op motorisch vlak meer synergie te hebben met Red Bull Racing. Door de grillen van het grotere team kreeg het in 2016 echter weer een Ferrari-blok in de maag gesplitst nadat ze bij Red Bull ruzie maakte met Renault. Deze keer was de (oude) Ferrari-krachtbron daadwerkelijk een vloek, want naar het eind van het jaar maakten de STR-coureurs niks meer klaar, ondanks dat het chassis duidelijk goed was. Max Verstappen stapte gelukkig net op tijd over naar Red Bull om de malaise te ontkomen.

Maar de twists and turns waren nog niet voorbij, want doordat de ruzie tussen Red Bull en Renault weer wat bekoeld is stapte Toro Rosso voor dit seizoen doodleuk weer over naar Renault. En nu heeft naar verluidt Honda dus op de deur geklopt…

Het is een interessant issue omdat een eventuele overgang van Toro Rosso naar Honda een aantal vragen oproept over de posities van bepaalde spelers in de F1. Een terugkerend issue is bijvoorbeeld wat Red Bull wil met Toro Rosso. Het team fungeert al tijden als opleidingsteam van Red Bull Racing maar regelmatig zijn er ook geruchten dat Red Bull eigenlijk minder geld in Toro Rosso wil stoppen.

Honda zou wat dat betreft kunnen helpen (als de deal tenminste verder gaat dan het simpelweg leveren van een klantenmotor). Máár, een van de redenen waarom de deal van Sauber en Honda kapot zou zijn gegaan is dat Honda een coureur bij het team wilde parkeren. Dat zou dan Nobuharu Matsushita moeten worden, die het ‘wel oké’ doet in de F2. Sauber zat daar naar verluidt niet op te wachten, of beter gezegd, het nieuwe regiem bij Sauber niet. Saillant detail is dat Matsushita nog wel op de lijst van coureurs staat die voor het Zwitserse team de F1-test na de race in Hongarije zal doen. Waar Sauber al niet happig was op het afstaan van een van de zitjes, lijkt dit voor Toro Rosso helemaal in te gaan tegen de missie van het team.

Daarnaast is er nog altijd de kwestie McLaren. Nu Mercedes en Ferrari geen opties meer zijn voor het team blijven alleen Honda en Renault nog over. Honda geeft aan met McLaren én een ander team door te willen gaan in de F1, maar als Toro Rosso overstapt naar Honda komt er een plaats op de klantenlijst van Renault vrij…

Een overgang van McLaren naar Franse power lijkt desperaat, maar in Woking zijn ze dan ook desperaat om Alonso te houden. De Spanjaard heeft tabak van Honda en de head honcho’s van het team zijn kennelijk zo gecharmeerd van de man uit Oviedo dat ze min of meer bereid zijn hem de sleutels van de fabriek te overhandigen. Kortom, terwijl sommige puzzelstukjes op zijn plaats lijken te vallen, is het totale plaatje nog steeds schimmig. We blijven de ontwikkelingen dus scherp in de gaten houden.

Bedankt Benjamin voor de tip!