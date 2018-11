De Lincoln Aviator is eindelijk officieel

Een joekel van een SUV, maar niet meer Amerikaans lomp.

Eerder dit jaar presenteerde Lincoln de Aviator op de New York Autoshow. Dit was nog een concept. Qua uiterlijk leek de SUV echter helemaal klaar voor productie. Het uiteindelijke model is nu te zien op de Los Angeles Autoshow. Het verschil met het concept is klein, wat positief is. De Aviator is immers een knap ding om te zien.

De tijd van ‘lompe Amerikanen’ ligt ver achter ons. Iconen als de Mustang en Camaro zijn er met een viercilinder, een Ford Raptor komt met een Ecoboost V6 en ook deze Aviator is toonbeeld van Amerikaanse vernieuwing. Onder de kap van deze nieuwe SUV huist een geblazen drieliter zescilinder. Het missen van een achtcilinder wordt goedgemaakt door de aanwezigheid van twee turbo’s. De 405 pk sterke Aviator komt met 542 Nm koppel. Voldoende kracht om de SUV vooruit te krijgen. De zescilinder is standaard gekoppeld aan een 10-traps automaat. Deze versnellingsbak kennen we onder meer van de recente Ford Mustang.

Naast een conventionele aandrijflijn, komt de Aviator in de VS ook als hybride op de markt. In deze setup beschikt de SUV eveneens over die geblazen V6, in combinatie met de aanwezigheid van een elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 456 pk en een flinke 813 Nm koppel. Meer details over deze aandrijflijn zijn nog niet vrijgegeven. Reken maar dat deze hybride een rappe jongen is.

De luxe SUV, die gepositioneerd wordt onder de Navigator, staat volgend jaar in de zomer bij de Amerikaanse dealer. De Lincoln Aviator gaat onder meer concurreren met auto’s als de BMW X5 en de Mercedes GLE.