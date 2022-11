Honda plaatst PlayStation 5 in auto om te concurreren met Tesla

Sony en Honda hebben de ambitie om een PS5 te plaatsen in auto’s om zodoende te kunnen concurreren met Tesla.

Tesla heeft de mogelijkheid al om spelletje te spelen in de auto. Natuurlijk wel als de auto stilstaat. Maar veel autobouwers geloven dat in de toekomst auto’s autonoom zullen zijn. Dit brengt (nog meer) mogelijkheden met zich mee wat betreft entertainment. Sony en Honda overwegen dan ook om de Playstation 5 toe te voegen aan aankomende EV’s.

PS5 in je Honda

Tesla is niet alleen het merk om te verslaan wat betreft elektrische auto’s, maar ook betreffende entertainment in het voertuig. Veel merken zoeken mogelijkheden om de strijd aan te gaan en klanten te ‘pikken’ van Tesla. De samenwerking tussen Sony en Honda moet dit mogelijk gaan maken.

Het idee is dat het mogelijk is om een spelletje te spelen in je EV als de auto stilstaat. Of, in de toekomst, als de auto zelf rijdt. De president van Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, zegt tegen de Financial Times dat Audio Visual-technologie op de roadmap van het bedrijf staat. En gezien de sterke punten van Sony in de entertainment- en gaming-industrie, is het bedrijf van plan om dit uit te buiten. Logische stap, dat wel.

Integratie

Kawanishi legde uit dat Sony veel content heeft, waaronder veel populaire games. Daarnaast ook nog services en entertainmenttechnologieën die mensen raken. “We passen deze middelen aan mobiliteit aan, en dit is onze kracht tegen Tesla”, aldus de president, die eerder aan het hoofd stond van Sony’s AI-robotica-activiteiten. Hij denkt dat de integratie van het Playstation 5-platform goed mogelijk is. Of dit een PS5 is dat volledig ingebouwd zal worden, of dat het iets minder technisch is, dat is nog onbekend. Wat wel vast staat is dat de bedrijven graag een gaming-ervaring willen toevoegen. In 2025 moet het zover zijn en zal deze vorm van entertainment opgenomen worden in het productieproces.

Verstandig?

Zelfrijdende auto’s zijn er voorlopig nog niet. Dus of je moet Call of Duty spelen als je stilstaat, of je passagier moet de controller pakken. Dat laatste kan natuurlijk de bestuurder flink afleiden. Het is maar de vraag of het de veiligheid ten goede komt.

Is het niet gewoon slimmer om thuis te gamen en in je auto je bezig te houden met je omgeving? Of ben ik nu oud aan het worden en is dit gewoon de toekomst…