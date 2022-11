Nederlandse dieselrijders eisen geld van Renault

Uitstoot werd verborgen gehouden door sjoemelsoftware en daarom eist een Nederlandse claimclub poen van Renault.

We moeten allemaal schoner rijden voor het klimaat. Dus daar doen de autofabrikanten gretig aan mee. Het lijkt wel een verdienmodel! Hoe schoner de auto, hoe beter je deze marketingtechnisch op de markt kan zetten. Dat weet Renault ook, maar zij gebruikte hoogstwaarschijnlijk ‘sjoemelsoftware’ om auto’s groener te verkopen dan dat ze daadwerkelijk waren.

Nederlandse claimclub tegenover Renault

Weet je wat ook een verdienmodel is? Claimclubs. Dit zijn organisaties die bedrijven aanklagen voor geld. Ze verzamelen een massa mensen die zijn benadeeld en voeren in één keer een rechtszaak. Wordt er geld uitgekeerd, dan krijgt iedereen een deel. In dit geval pakt de claimstichting een lekkere 25% van het totaalbedrag.

We hebben het hier over de stichting Emission Claim en zij gaan nu een dergelijke massa claim voeren tegen Renault. Zij zeggen dat ze opkomen voor 300.000 Nederlandse dieselrijders. In dit geval gaat de stichting eigenaren van een dieselauto met bouwjaar 2009-2019 van Renault helpen aan een schadevergoeding. Doel is om 20% van het aankoopbedrag terug te krijgen. Een nieuwe Renault Espace had destijds al snel een prijskaartje van 60.000,- euro, dan zou je dus 12.000,- euro moeten terugkrijgen (minus de 25% voor de stichting). Niet slecht.

De advocaat Michael Bacon van de stichting zegt tegen de Telegraaf dat als mensen de werkelijke eigenschappen van de auto hadden gekend, de waarde lager zou liggen. Dus in andere woorden: ze hebben teveel betaald.

Sjoemelsoftware

Net zoals veel andere merken zou Renault gebruik gemaakt hebben van software die weet wanneer de auto op testbank staat. Zodoende schakelt de auto alle emissiesystemen in voor de meest optimale resultaten. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk.

Volgens de advocaat stonden de systemen gedeeltelijk of helemaal uit onder werkelijke omstandigheden. Hierdoor was de uitstoot veel groter. Een andere manier van Renault was dat de emissiebeperkende systemen überhaupt niet aanstonden als het kouder was dan 17 graden. Tsja.

Begin volgende maand begint de rechtszaak. Volgens de stichting hebben duizenden Renault-rijders zich al gemeld en zal dit alleen maar toenemen, omdat ze vandaag ook nog eens een website lanceren hierover. Renault ontkent tot nu toe elke vorm van fraudesoftware in hun auto’s.