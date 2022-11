Honda e:N2 is elektrische auto met wegligging

Dat belooft veel goeds, wegligging! De Honda e:N2 heeft het!

Autofabrikanten zijn soms heel erg lui. Het liefste veranderen ze technisch zo weinig mogelijk als de modellen elkaar opvolgen. Dat scheelt namelijk enorm veel geld. Dat is de reden dat Amerikaanse pickup-fabrikanten het zo goed doen. Elk jaar verkopen ze dezelfde techniek in een visueel licht afwijkend pakket. En de aantallen zijn enorm, waardoor het lekker geld binnenharken is.

Zo’n luiheid lijken we ook te zien met elektrische auto’s. Alsof een fabrikant denkt: “Kijk, we hebben het gedaan, dit is een EV en nu je mond houden!” De Honda e is een uitstekend voorbeeld. Qua styling en interieur is het een bijzonder leuk wagentje, maar qua techniek mag er best het een en ander verbeterd worden. Denk aan meer range, een lager verbruik en lager gewicht. Oh, en méér elektrische auto’s. Met één EV en een paar hybrides ga je de oorlog niet winnen.

Honda e (links) en Max Verstappen (rechts).

Honda e:N2 is hier!

Nou, onze gebeden zijn gehoord, want Honda komt met meer elektrische auto’s. Dat doen de Japanners onder e:N-badge voor de Chinese markt. Daar zijn ze ietsje sneller met elektrische auto’s dan dat wij hier zijn. Zo kun je de Honda e:NS1 en e:NP1 al bij speciale Honda e:N-dealers aanschaffen. Daar komt binnenkort de Honda e:N2 Concept bij.

De Honda e:N2 lijkt een doorontwikkeling te zijn van de Honda :N GT Concept, een van de elektrische concepts die al eens eerder in China werd aangekondigd. Volgens Honda is de e:N2 absoluut niet in een hokje te plaatsen. Het is een crossover tussen een crossover en een crossover, zeg maar. Het is zo’n ontiegelijke crossover, dat het eigenlijk gewoon een keurige liftback is.

Auto met wegligging

Technische gegevens heeft Honda nog niet. Wel zeggen ze erbij dat de wegligging van de Honda E:N2 uit de kunst is. Iets dat niet allen fabrikanten durven te zeggen over hun EV’s, omdat dat vaak een kwestie is van gewichtsmanagement.

De komende jaren (tussen nu en 2027) komen er nog 10 van dit soort elektrische Honda’s bij. In 2030 zijn alle Honda’s elektrisch of geëlektrificeerd. De Honda e:N-modellen worden in samenwerking met GAC-Honda en Dongfeng Honda geproduceerd. Export voor de Honda e:N2 naar Europa staat vooralsnog niet op de planning, maar zou zeker welkom zijn. Dan hebben de Nederlandse Honda-dealers ook wat te doen.

