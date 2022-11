Mazda investeert flink in (leuke) elektrische auto’s

Natuurlijk gaat Mazda ook voor elektrische auto’s en investeert daar een goede tien miljard euro in.

Zelf heb ik jarenlang een Mazda 3 gereden. Het zijn degelijke en niet kapot te krijgen auto’s. Het zijn niet de meest opwindende auto’s, zeker de oudere modellen. De nieuwe generatie modellen van Mazda zien er echter ook goed uit. Mazda, zoals bijna elk merk, gaat nu vol inzetten op elektrische auto’s en laat tevens zien hoe die eruit kunnen gaan zien.

Ontwikkeling elektrische auto’s door Mazda

De CEO van Mazda Akira Marumoto sprak gisteren over de toekomst van het bedrijf. Hij moest erkennen dat ook Mazda meer de focus gaat leggen op EV’s. Dit komt niet goedkoop, het bedrijf zegt 10,6 miljard dollar hieraan te besteden. Omgerekend met de huidige koers heb je het dan over 10,2 miljard euro.

Het geld zal besteed worden aan verschillende dingen: onderzoek, productie, partnerschappen zoeken op bijvoorbeeld het gebied van halfgeleiders, accu’s en elektrische aandrijfeenheden. Mazda gaat niet over één nacht ijs en pakt dit groots aan. De CEO heeft dan ook een driefasenplan gepresenteerd. Eerst zal de technologie ontwikkeld worden om daarna de toeleveringsketens op orde te krijgen. Tijdens deze eerste twee fases zullen verbrandingsmotoren nog belangrijk zijn. De eerste elektrische modellen zullen in 2025 klaar zijn. De volledige elektrificatie is stap drie. Deze laatste fase zal in 2028 zijn.

Daarmee zijn de Japanners beduidend later in vergelijking met de Koreaanse en Europese merken. De huidige elektrische line-up van het merk is met één model niet heel indrukwekkend. Het duurt dan ook nog een aantal jaren voordat er echt een volledig geëlektrificeerde modellengamma realiteit is.

Leuke elektrische auto

Mazda laat ons al een glimp zien van hoe die elektrische auto’s eruit kunnen gaan zien. De auto op de afbeeldingen, met gave vleugeldeuren, is een coupe. En zou het de opvolger zijn van de Mazda MX-5? Wat ons betreft wel, laat maar komen! Weer eens wat anders dan al die eeuwige crossovers

Geen slachtoffers meer

Het merk heeft tevens ambities op het gebied van veiligheidssystemen. Het werkt aan de ontwikkeling van ‘geavanceerde chauffeurstechnologie’. Wat dat daadwerkelijk is, dat zeggen ze niet. Maar ze streven ernaar om in 2040 er voor te zorgen dat er geen dodelijk ongeval meer is met een nieuwe Mazda dat vermijdbaar is met autotechniek.

Mooi streven, voor nu hopen we echter dat de concept MX-5 binnenkort geen concept meer is maar in productie wordt gebracht.