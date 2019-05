Dit moet je weten over de Toyota Supra in Nederland

Een aantal zaken op een rijtje.

Aan het begin van het jaar werd de Toyota Supra na een haast eindeloze periode van teasers en geheimzinnnigheden eindelijk onthuld. Na een fikse periode van absentie maakte Toyota’s gevierde sportauto een waardige terugkeer, ondanks het feit dat het merk voor de ontwikkeling de handen ineen had geslagen met BMW. Hij is rap, moet fantastisch sturen en ziet er zo mogelijk beter uit dan ooit – al is dit laatste punt natuurlijk zeer subjectief.

Inmiddels is de Toyota Supra in handen van de pers gekomen. Vanavond is de auto gepresenteerd en dit ging gepaard met een uitgebreide uitleg over de auto. Tijdens de presentatie kwamen een aantal interessante feiten over de auto aan bot, die wij graag met jullie delen. We beginnen met de prijzen.

Legend en Legend Premium

Bij aankondiging van de Toyota Supra wisten wij al te melden dat de auto in Nederland een vanafprijs krijgt van 81.995 euro. Voor dit geld krijg je een rijkelijk uitgeruste Supra met een 340 pk sterke zes-in-lijnmotor, die in een sprint naar de 100 km/u maar net onderdoet voor BMW’s nieuwe Z4 M40i. De instapversie, Legend genaamd, krijgt een aantal toffe standaard features. Zo wordt de auto geleverd met alcantara sportstoelen, 19″ lichtmetaal, AVS (Active Variable Suspension), adaptieve cruise control, een 8,8″ infotainmentsysteem met Apple Carplay en navigatie, evenals een achteruitrijcamera. GR Supra Safety + moet een rit in de auto zo veilig mogelijk laten verlopen.

De iets duurdere Legend Premium kost 84.495 euro in Nederland. Wie opteert voor de meer complete versie, krijgt in plaats van alcantara juist lederen bekleding. Daarnaast wordt de auto geleverd met liefst 12 JBL Premium speakers, een head-up display en kan de mobiele telefoon draadloos worden opgeladen. De gelimiteerde A90-editie was nog voor aankondiging uitverkocht, daar kun je naar fluiten.

Hij is even duur als de vorige Toyota Supra!

In tegenstelling tot wat het uiterlijk van de Supra je doet vermoeden, houdt Toyota wel degelijk van continuïteit. Althans, als het gaat om de prijzen van zijn auto’s. De nieuwe generatie is namelijk bijna exact even duur als de oude Supra. Volgens de brochure kostte de Supra met zijn drieliter twin turboblok 26 jaar geleden ruim 177.000 gulden, dat is omgerekend een kleine 81.000 euro. Geinig!

De ‘S’ is geïnspireerd door een bocht op de Nürburgring Nordschleife

Dit wisten we stiekem al, maar het is wel zo gezellig om het alsnog uit te lichten. Het kan natuurlijk niet dat een stuurmansauto als de Toyota Supra niet op een of andere manier een verwijzing maakt naar het meest iconische circuit op aarde. In Japan mogen ze dan een soort replica maken, er is geen enkel afgesloten stuk asfalt dat in de buurt komt van De Groene Hel. Om precies te zijn gaat het om Wehrseifen, die hieronder is te zien. Overigens heeft de Toyota de Supra al ruimschoots getest op de Nürburgring, waarvan akte.