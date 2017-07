Honestly: Verstappen heeft het gehad met opmerkingen Vettel

Seriously?

Een nieuwe dag, een nieuwe vete. Max Verstappen heeft het ondertussen wel gehad met Sebastian Vettel, zo lijk het. Dat heeft te maken met de acties van de Duitser de afgelopen paar races. Uiteraard hebben wij allemaal de Grand Prix van Engeland gezien en wederom kunnen aanschouwen dat Vettel de grootst mogelijke moeite heeft om Max Verstappen in te halen.

Over de babyfoon wist Vettel te melden dat Verstappen van lijn aan het veranderen was tijdens het remmen. Een actie die Verstappen voorgaande seizoenen maar al te graag toepaste. Nu de regel verboden is, is Vettel de enige die zich aan schuldig heeft gemaakt (tijdens de GP van Mexico).

Sebastiaan Vettel noemde de actie van de Nederlander nogal onstuimig (“a bit jumpy”). Kortom, de reden dat Vettel er niet voorbij kwam lag niet aan hem, uiteraard.

“Ik neem dat niet serieus. Al helemaal niet na de acties die hijzelf uitvoert. Kijk alleen maar naar het aantal strafpunten die hij heeft.”

Daar heeft Max een punt, want op dit moment staat Vettel op 7 hele strafpunten terwijl Max er maar eentje op zak heeft. Over het gevecht met Vettel was Verstappen dan weer wel te spreken.

“Het gevecht met Sebastian was goed. Het was hard, maar eerlijk, vind ik. Het contact-momentje wellicht niet, maar voor de rest was het OK.”

Het was overigens een gevecht dat Max toch wel zou verliezen. De Ferrari’s waren op Silverstone aanzienlijk sneller dan de Red Bulls. Alhoewel, met de laatste paar knotsgekke ronden weet je het maar nooit. Max is er zelf wat nuchterder onder. Ook al was hij buiten gebleven, dan was de derde plaats een utopie: