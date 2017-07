Koop jij de ex-auto van Arjen Robben?

Jawohl.

Er wordt wel eens gezegd dat voetballers overbetaalde, luie, verwende nesten zijn. Te vroeg in dikke supercars rondrijden, terwijl je nog geen eens een basisplaats hebt als linksback bij FC Emmen. Uiteraard, dat is wel eens het geval. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals Arjen Robben. Dankzij Bedummer was de zomer van 2014 een goede voor de Nederlandse horecabedrijven en bruingoed-handelaren. Geholpen door de ‘tactiek’ van Van Gaal (“alle ballen op Arjen), dat dan weer wel. De vleugelaanvaller was in bloedvorm en wist met een B-ploeg toch het podium te halen.

Ondanks zulke prestaties is Arjen altijd zichzelf gebleven. Hij is verrassend plakplaatjes-vrij, getrouwd met zijn jeugdliefde en al jaren werkzaam voor de firma Bayern München. Je zou denken dat een Duits merk uit Beieren de hoofdsponsor is, maar niets is minder waar. Sinds jaar en dag is het het merk uit Ingolstadt de sponsor van Der Rekordmeister. Uiteraard is het de bedoeling dat hun auto’s worden ingezet als rijdende reclamezuilen, zodat de supporters een warm gevoel krijgen bij het merk met de vier ringen en over gaan tot aanschaf.

Voor de echte fan kun je ook overgaan tot aanschaf van een Audi waar Robben daadwerkelijk in gereden heeft. In 2009 kreeg Robben namelijk de beschikking over deze auto, een heuse Audi S6 Avant van de C6-generatie. Dat betekent dat de auto is voorzien van een 5.2 liter V10 met 435 pk 6.800 tpm en 540 Nm bij 3.000 tpm. Inderdaad: een heuse atmosferische motor. Daarmee knal je van 0-100 km/u in 5,3 seconden om door te accelereren naar een begrensde top van 250 km/u. Mocht je je zorgen maken om het verbruik dan is dat terecht: de fabriek geeft al aan dat gemiddeld 1 op 8 niet haalbaar is.

De S6 is redelijk netjes uitgevoerd, zijn vorige Audi S5 was mooier. Het wit moet je smaak zijn, maar het interieur ziet er nog steeds strak uit. Dat kan ook niet anders, want de auto heeft er slechts 45.000 km opzitten. Hoeveel kilometers Arjen daarvan gereden heeft is onbekend. Reken niet op veel, want ze krijgen regelmatig een nieuwe dienstauto. Gezien de kilometers en de historie valt de prijs van 30 mille in Duitse euro’s alleszins mee.

Met dank aan Niels voor de tip!