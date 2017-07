Noodgrepen Audi moeten de diesel in leven houden

Vraag is: gaat dat lukken?

De dieselmotor heeft het zwaar. Diverse merken nemen de techniek niet eens meer serieus (Toyota) en sommige merken kondigen het afscheid van de zelfontbrander al aan (Volvo). En dan zijn er nog merken die nog serieuze aantallen maken met een dieselmotor. Zoals Audi.

Het merk heeft aangekondigd dat ze een retrofit programma starten voor auto’s die voldoen aan de EU5 en EU6 normen. Maar liefst 850.000 auto’s met een V6 TDI of V8 TDI onder de kap krijgen nieuwe software. Hiermee moet de auto zuiniger worden tijdens realistische omstandigheden, niet alleen volgens de NEDC-cyclus. Tevens worden de auto’s schoner dan de geldende emissie-eisen.

Het doel is voor Audi om de diesel levensvatbaar te houden. De verkopen van diesels staan al een tijdje onder druk. Mensen zijn huiverig voor de toekomstige regelgeving omtrent auto’s met dieselmotoren. Denk bijvoorbeeld aan het bannen van dieselmotoren in stedelijke gebieden. Met deze actie hoopt Audi deze ontwikkeling te kunnen stoppen. Een andere reden voor Audi om deze actie op touw te zetten is het daadwerkelijk terugdringen van CO2-uitstoot. Daarbij heeft de ADAC (de Duitse variant van onze ANWB) geadviseerd om voor de komende tijd geen auto met dieselmotor te kopen. Kortom, Audi moet iets om de diesel weer salonfähig te maken.

Uiteraard is het ook om goed gedrag te tonen. Dankzij Dieselgate heeft het imago van de Diesel een flinke deuk opgelopen. Niet alleen dat, de merken van de Volkswagen Groep evenzeer. Met deze actie hoopt Audi ongetwijfeld wat goodwill te kunnen kweken omtrent hun dieselmotoren.

Audi werkt samen met het Duitse Ministerie van Transport. Deze heeft nog geen bevestiging gegeven dat de Audi’s nu schoner zijn geworden. Mocht er bij hun onderzoek nog wat boven water komen, pakt Audi dat direct aan met dit programma, aldus Audi. Het betreft alle V6 en V8 diesels met EU5 en EU6 goedkeuring in alle landen behalve de VS en Canada. Naast Audi’s zijn deze motoren ook te vinden in Volkswagens (Touareg, Phaeton) en Porsche (Macan, Cayenne en Panamera). Uiteraard zijn die auto’s ook onderdeel van dit programma. Welke kosten er gemoeid zijn is niet bekend.