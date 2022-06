Vlotte Duitser heeft retro-tastische bekleding én sokken

Waarom is ruitjes bekleding zo cool? Ook op deze vlotte Duitser is het geen enkel probleem.

Je zou het niet direct zeggen, maar de Opel Corsa is jarig! Hiep hiep, hoera! De ooit zo compacte Opel werd in 1982 gelanceerd en is sindsdien niet meer weg te denken uit het wagenpark. Inmiddels zitten we op de vijfde c.q. zesde generatie. Dat is maar net of je de Corsa E ziet als een facelift of als generatie. Aangezien we een Golf VIII en Porsche 992 als nieuw model beschouwen, is de Corsa E dat dus ook.

Enfin, de Corsa F is dus een jarige Job! En omdat te vieren lanceert Opel de Corsa 40 Years. Deze zijn allemaal voorzien van dezelfde rode lak: Rekord Rot. De kleur krijgt bijval van hooglans zwarte wielen. Nu had de originele Corsa A geen zwarte velgen, maar wel een zwarte kap in de stalen velgen. Ja, de Corsa A komt nog uit de tijd dat wieldoppen een luxe item waren.

Ruitjesmotief!

De vlotte Duitser is verder voorzien van een zwart dak en andere zwarte details. Het is niet bijzonder verrassend meer anno 2022, maar het misstaat zeker niet. Het leukste is zoals de titel zegt de bekleding! Die is namelijk geïnspireerd op de oude Corsa-bekleding en voorzien van een ruitjesmotief. Op een 911 of een Golf GTI staat het, op een Corsa ook.

Bij Opel begrijpen ze dat heel erg goed. Daarom zijn niet alleen de voorstelen voorzien van ruitjesbekleding, de achterbank ook. Om het feestje nog completer te maken, krijg je zelfs sokken met het zelfde motiefje! Alleen daarom moet je de Corsa 40 Years gaan kopen.

Vlotte Duitser krijg gezelschap van snelle Brit

Sinds 1982 is de Corsa 14 miljoen keer verkocht. Zoals gezegd komen er 1.982 Opel Corsa 40 Years-modellen aan. Maar is meer! In het Verenigd Koninkrijk komen er nog eens 1.000 modellen bij.

Die heten uiteraard Vauxhall Corsa 40 Years. Nou, niet helemaal. Want in tegenstelling tot bij de vlotte Duitser heb je met de vlotte Brit geen keuze qua motor, daar heb je altijd de e-Corsa met elektromotor.

Meer lezen? Dit zijn 11 heerlijke GSI’s op een rij!