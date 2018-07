Hyundai i30 N Line stuurt als een hot hatch, is het niet

En hij lijkt ook nog op de i30 N!

Met de introductie van de Hyundai i30 N kregen performance-enthousiasten eindelijk een nieuw alternatief om te overwegen. En wanneer je ervoor in de markt bent, is de auto het overwegen zeker waard, als we onze eigen rijtest (klik!) mogen geloven. Hoewel de i30 N zeker niet de duurste hot hatch in het segment is, kan niet iedereen meer dan 45.000 euro uitgeven aan een hete i30. De nieuwe N Line biedt uitkomst.

Waar de i30 de eerste Hyundai was die het N-label dragen mocht, is ook de i30 de eerste auto van de Koreanen die de N Line-logo’s op zijn huid geplakt krijgt. Het blijft overigens niet alleen bij logo’s, want zoals je kunt zien, heeft de i30 N Line praktisch dezelfde buitenzijde als zijn werkelijk sportieve broer. Hyundai stopt het N Line-pakket vol met visueel lekkers, zodat zelfs de alledaagse i30 herkent kan worden als een pittige auto. Naast de voor- en achterbumper, worden ook de dubbele demper en het interieur van de i30 bijgepunt.

Het N Line-pakket omvat overigens niet alleen visuele aanpassingen. Dit zul je merken wanneer je de auto in de rondte stuurt. Hyundai paste onder andere de ophanging, vering, remmen en het gasrespons aan, om ook van de normale i30 een dynamische auto te maken. “Hot like chilli sauce,” zo omschrijft Hyundai de auto zelf. (video)

Goed, dit gaat misschien iets te ver. Hyundai levert het N Line-pakket namelijk op twee verschillende motoren die niet per se tot de verbeelding spreken. De eerste hiervan, de 1,4-liter T-GDI benzinemotor, heeft als vanouds 140 pk. De dieselmotor, de 1,6-liter CRDi, heeft met 136 pk nog minder vermogen. Zelfs die 16″ schrijfremmen kunnen ons niet doen geloven dat de auto nu daadwerkelijk vergelijkbaar is met de fenomenale i30 N. Dat gezegd hebbende zijn we blij dat het meer dan alleen visuele aanpassingen betreft.

De i30 met het N Line-pakket komt deze zomer naar de Europese markt.