Kilometervergoeding officieel een fooi

De onbelaste kilometervergoeding die de overheid ons gunt is een fooi. De harde cijfers liegen niet.

In de categorie open deur, de onbelaste kilometervergoeding is veel te laag. Dat roept iedereen al jaren natuurlijk, en niet onterecht. Sinds 2006 was die onbelaste kilometervergoeding 19 cent per kilometer en sinds 1 januari 2024 is het maximaal 23 cent. Nog altijd een fooi!

Even ter vergelijking op 1 januari 2006 kostte een liter Euro 95 nog maar 1,325 euro. Die prijs is behoorlijk gestegen en dat is alleen nog maar de brandstof. Als je je privéauto voor de baas gebruikt slijt die ook en schrijft die af in waarde. Kortom die 19 cent was al jaren belachelijk.

Kilometervergoeding ontoereikend

Tot zover voelen we allemaal wel aan dat we veel te weinig onbelast vergoed krijgen, maar hoeveel is weer wat anders. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is niet te beroerd om dat voor ons uit te rekenen.

De VZR berekent ieder jaar een normbedrag wat volgens hen eerlijke en onderbouwde normbedragen zouden moeten zijn voor die onbelaste kilometervergoeding. Het zal je niet verbazen, die 23 cent is niet toereikend.

Normbedrag?

Wat is nou weer een normbedrag? Nou een bedrag waar je als werknemer (en werkgever) op terug kan vallen en aan kan refereren. Voor iedere categorie auto heeft de VZR op basis van de cataloguswaarde en gemiddelde autokosten berekend door de ANWB een normbedrag.

Variabele en vaste kosten

In dat bedrag worden niet alleen de variabele kosten meegenomen maar ook de vaste kosten. Want, zo is de redenatie van de VZR, bij het kopen van de auto hou je waarschijnlijk al rekening met hoe je hem gaat gebruiken, zakelijk en privé.

Bovendien draag je als eigenaar natuurlijk ook het volledige risico van het gebruik van de auto. Daarnaast zijn er de kosten van de verzekering, onderhoud en de afschrijving. Niet meer dan normaal dat dit wordt opgenomen in de vergoeding door de werkgever.

Objectief

Naar de mening van de VZR is er op deze manier een objectief kader te bepalen voor de kilometervergoeding. Deze bedragen zouden naar hun mening dan ook onbelast beschikbaar moeten zijn.

Hoe moet de kilometervergoeding zijn?

De VZR heeft uiteindelijk drie categorieën bepaald. Zoals gezegd dus gebaseerd op de gemiddelde autokosten zoals de ANWB die berekent. Allereerst een categorie tot een cataloguswaarde van 20 duizend euro. Daar zou de kilometervergoeding minimaal 26 cent onbelast moeten zijn. Zou je de afschrijving meerekenen dan zelfs 34 cent.

Bij een cataloguswaarde van 20 tot 40 duizend euro, gemiddelde middenklasser, zou het bedrag minimaal 35 cent moeten zijn. Inclusief afschrijving zelfs 49 cent.

Rij je in een auto die een cataloguswaarde heeft van boven de 40 duizend euro dan is het normbedrag 49 cent. Inclusief afschrijving is dat hier zelf 71 cent.

Er is wel iets voor te zeggen om landelijk uit te gaan van een middenklasse auto. Dan zou een onbelaste kilometervergoeding van 35 cent dus realistisch zijn. Benieuwd of ze daar in Den Haag na de afgelopen verkiezingen ook realistisch over nadenken, of dat we het ook in de toekomst met de huidige fooi moeten doen.