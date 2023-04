Veel meer verkeersdoden door drank en drugs

Nederlanders reden in 2022 vaker onder invloed en de gevolgen bleven helaas niet uit.

We schreven zojuist nog over een Audi R8-rijder die met een slok op 225 km/u reed op de A2. We kunnen nu meteen illustreren waarom dit een slecht idee is. Er zijn namelijk nieuwe cijfers over het aantal verkeersdoden door toedoen van drank en drugs.

Hierover kunnen we helaas geen goed nieuws melden: het aantal doden is flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. Door toedoen van bestuurders onder invloed vielen er vorig jaar 61 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Dat wil zeggen: bij 61 slachtoffers is vastgesteld dat de bestuurder onder invloed was. Aangezien men dat alleen doet als de bestuurder nog leeft, zijn alle ongelukken waarbij de bestuurder om het leven kwam niet meegerekend. Er zijn dus nog (veel) meer dan 61 doden gevallen.

Daar hebben we verder geen cijfers bij, wel is vast te stellen dat het aantal geregistreerde slachtoffers bijna verdubbeld is. In 2021 vielen er namelijk maar 32 doden. Nu was dat een coronajaar, maar ook in vergelijking met pre-corona is er sprake van een flinke stijging. In 2018 en 2019 vielen er respectievelijk 36 en 42 doden.

Omdat er soms natuurlijk meerdere doden vallen kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen dodelijke slachtoffers en dodelijke ongelukken. Het ging vorig jaar om 51 ongelukken met een fatale afloop, waarbij in totaal dus 61 doden vielen.

Het was sowieso al duidelijk dat er vaker met drank op wordt gereden. Vorige maand schreven we namelijk nog dat er in 2022 42.795 boetes voor rijden onder invloed zijn uitgedeeld. Terwijl er niet meer grootschalig wordt gecontroleerd door de politie. Misschien wordt het tijd om dat weer wél te gaan doen.

Via: NOS