Vergeet de G63 AMG, dit is de Defender Octa #test

Een G63 AMG is zo 2020, althans Land Rover hoopt dat de conclusie van de test van de Defender Octa wordt.

De Defender is sowieso een verkoophit, dus Land Rover zit nog niet omhoog om de verkopen te pushen. En er was al een hele dikke Defender met een V8, maar er bleef nog ruimte voor een onsje meer: de Octa.

Wat is een Octa and why should I care?

De octagon is de natuurlijke vorm van een diamant. Welke associatie Land Rover dan precies probeert te leggen is ook wel weer een beetje onduidelijk. Is de Defender Octa net zo duur als een diamant? Of juist zo hard als een diamant?

In ieder geval komt de “octa” vorm op diverse plekken terug: er zijn wat logo’s en in de grille zitten ze ook. Toch is er nog wel wat werk te verrichten voordat de naam Octa net zo sterk is als AMG bij zijn tegenstrever. Het helpt daarbij ook niet echt dat JLR geen lijn heeft in de namen voor snelle Range Rovers, Jaguars en Land Rovers.

Weer een andere V8

Er was al een Defender V8, maar hier lepelt Land Rover weer een volledig ander motorblok in het vooronder. Zoals ze wel vaker doen, koopt Land Rover een lekker blokje bij BMW in.

De Defender Octa krijgt namelijk de motor uit de BMW M5. De 4.4 liter grote V8 heeft twee turbo’s in een hot-V opstelling. De achtcilinder levert een gezonde 635 pk en 750 Nm aan koppel, zonder dat er enige vorm van elektrische ondersteuning is. Dat merk je soms overigens wel: de bak en motor moeten allebei in de goede stand staan, anders is er een korte vertraging tussen vraag van de bestuurder en de storm die losbarst.

Want ja: de Defender Octa is natuurlijk niet langzaam. Volgens fabrieksopgave zou de Defender Octa in exact 4 seconde naar de 100 moeten sprinten, maar dat haalden we duidelijk niet. De Defender Octa had er tijdens alle metingen consequent een halve seconde meer voor nodig. Maar ach, voor het formaat (en gewicht!) van de auto is dat nog steeds erg snel.

De begrenzer wordt verschillend afgesteld naar aanleiding van de gemonteerde banden: met offroad mag de Defender Octa 160 km/u, met intermediates 210 km/u en met all terrain banden 250 km/u.

Geil onderstel

Met de speciale Octa knop onder aan het stuur, kan je door de verschillende rijmodi heen gaan. De Octa stand is eigenlijk voor naast de weg, maar bleek op asfalt ook wel vermakelijk. In Dynamic vond de elektronica op vrij random momenten dat het ESP-systeem wel weer aan kon. Hoe vervelend dat is, meld ik je over twee alinea’s.

Het grote verschil met de reguliere Defender is de 6D Dynamics-luchtvering. In plaats van stabilisatorstangen maakt de Octa gebruik van met drie kleppen uitgeruste semi-actieve dempers die onderling hydraulisch verbonden zijn. Daardoor kan je het rollen van de koets (nogal een probleem in een hoge auto als de Defender) vrij effectief elimineren. Het is blijkbaar een nogal Britse oplossing, want de McLaren 720S gebruikt eenzelfde systeem.

Ook het duiken van de neus tijdens remmen en andersom bij acceleratie kan de Defender Octa behoorlijk pareren.

Waarom knippert dat oranje lampje zo vaak?

Voor wie het nog niet doorhad: dit gaat over het ESP-lampje. Het “slippende auto” lampje. Als het permanent brandt, staat het uit. Als het knippert, helpt de elektronica je om niet te crashen.

En dat was blijkbaar hard nodig met mijn rijstijl in de Defender Octa. Ergens is de Octa de GT3 RS onder de Defenders, maar dan duidelijk niet qua bochtsnelheden. Zelfs bij niet al te extreme bochtsnelheden werkte het ESP-systeem overuren. En dan staat de Defender Octa uit de test nog op reguliere allseason banden, met terreinbanden wordt het vast niet beter.

Het wordt veel leuker rijden in de Defender Octa als je het ESP uitschakelt. De motor wordt minder gesmoord en je ontdekt een Defender die best dynamisch is. Met gas bijgeven duikt de neus lekker naar binnen en als je de boel provoceert kan je zelfs een klein driftje wagen. De Defender Octa bijt dan ook niet terug, dus ook met ESP aan had er best meer ruimte mogen zijn.

Offroad kan de Defender Octa extreem veel meer aan dan je in Nederland kan doen of de bestuurders aandurven. Wat dat betreft zou de Octa een vreemde eend in de bijt in stadspark Nederland kunnen zijn, maar gelukkig zijn er altijd enthousiastelingen die ervoor gaan.

Is het uiterlijk ruig genoeg?

Je moet er maar eens opletten, maar in de meeste gevallen kan je een titel met vraagteken op het einde direct met “nee” beantwoorden. Een Defender is van zichzelf al indrukwekkend (groot) en de Octa staat nog eens 28 millimeter hoger. De wielkasten zijn ook nog eens breder, zodat de Octa nog 68 millimeter meer ruimte nodig heeft op de weg. Dus ja, de Octa is best indrukwekkend…

Toch bekruipt ons ook het gevoel dat de Defender Octa nog wel een tandje ruiger had gemogen. Het is niet meteen duidelijk dat dit de topdog in de Defender line-up is. Er zijn wel andere beschermplaten, een nieuwe grille, nieuwe kleuren en 4 uitlaten aan de achterzijde. De achterkant is echter al zo druk, dat dat laatste nauwelijks opvalt. Het onderstel is veel extremer dan het uiterlijk. Dat is leuk voor autojournalisten die er een keer mee mogen knallen offroad, maar kopers cruisen er mee door de stad.

Prijs en conclusie Defender Octa test

In België kost de Defender iets meer dan honderdtachtigduizend euro, in Nederland € 281.106,-. Een normverbruik van 13,1 liter per 100 km zorgt voor een CO₂-uitstoot van 296 gram per kilometer en daar mag je over afrekenen bij de Nederlandse fiscus. Die ton aan extra belasting doet pijn.

Niemand heeft een Defender Octa nodig, maar ik begrijp ook wel dat je wel het zo kan voelen. Sterk kan voelen, heel sterk kan voelen, want de Defender Octa is simpelweg een auto om verliefd op te worden. Verliefd op offroad mogelijkheden waar je nooit aan toe gaat komen, verliefd op het formaat, verliefd op het gevoel, verliefd op de V8. Een onnodige auto die wel geweldig leuk is, dat is de Defender Octa.