Je raadt nooit bij welke auto dit interieur hoort

Zo zag je een auto van dit merk nog niet eerder.

Bij Rolls-Royce-klanten denk je nog steeds aan oude grijze mannen in een tweed kostuum. Toch spreekt Rolls-Royce een steeds jongere doelgroep aan. Nu is er zelfs een speciale Gamer-uitvoering, die Rolls-Royce gebouwd heeft in opdracht van een klant.

Oké, de klant is misschien niet zo jong als je zou verwachten op basis van de naam Rolls-Royce Ghost Gamer. Het thema is namelijk retrogames, dus we hebben een sterk vermoeden dat de eigenaar is opgegroeid in de jaren ’80.

Om te voldoen aan de wensen van de klant heeft Rolls-Royce zich een maand lang ondergedompeld in de wereld van 8-bit spelletjes. Het resultaat is deze Rolls-Royce Ghost ‘Gamer’.

Het thema is aan de buitenkant subtiel aanwezig in de vorm van ‘Cheeky Alien’-poppetjes. Dit lijken net goedkope stickers, maar ze zijn met de hand geschilderd. Rolls-Royce deelt verder heel weinig foto’s van het exterieur, dus dat is niet zo belangrijk.

Het gaat vooral om de binnenkant. Hier zien we bijvoorbeeld aliens op de hoofdsteunen en Player 1, 2, 3 en 4 op de stoelen. Op de dorpels staan de teksten ‘Press Start’, ‘Level Up’, ‘Loading’ en ‘Insert Coin’. En de sterrenhemel is ook geen normale sterrenhemel, maar laat ruimteschepen in pixelvorm zien.

Het is allemaal leuk gedaan, maar het voelt toch een beetje misplaatst in een Rolls-Royce. Maar hé, misschien hebben wij gewoon een heel ouderwets beeld van wat een Rolls-Royce hoort te zijn. De klant is in ieder geval in één klap de koning van de nerds.