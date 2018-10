Hopla! Europese Unie verandert namen benzine en diesel

Alles voor de Unie.

Vanaf volgende week vrijdag zet de Europese Unie wederom een stap naar het verenigen van de 27 EU-landen. Op 12 oktober wordt het namelijk verplicht voor tankstations om de benamingen van de brandstoffen te veranderen. In een poging het voor de inwoners van de Europese Unie eenvoudiger te maken om te herkennen welke brandstof ze moeten tanken, beslist de EU dat zowel de benamingen als de labels aangepast moeten worden.

In theorie wordt het inderdaad gemakkelijker om uit te vinden welke brandstof je moet tanken, maar aanvankelijk zal het vooral verwarrend zijn. Om uit te leggen waarom, beginnen we met de nieuwe benamingen van benzine. Euro95 wordt E10, Euro98 wordt E5. Zij die bekend zijn met deze benamingen zullen zich er niet over verbazen dat dit te maken heeft met de hoeveelheid biobrandstof die in benzine is verwerkt. E5 heeft 5 procent biobrandstof, E10 heeft 10 procent biobrandstof. Althans, dat zal pas het geval zijn in 2020. Wie twijfelt, kan bij de pomp terugvallen op het cirkelvormige logo.

Diesel komt eveneens terug in een aantal varianten. Het meest zullen we B7, B10 en XTL gaan zien. Dit zijn, in volgorde, diesel met 7 procent biobrandstof, 10 procent biobrandstof en synthetische diesel. In plaats van een rond logo krijgt diesel een vierkant.

Tenslotte zijn daar nog de overige brandstoffen. Daarmee zal weinig gebeuren, qua benaming. De Europese Unie heeft wel besloten dat het logo geen cirkel of vierkant wordt, maar dat het logo een ruitvorm krijgt. Onder andere waterstof, LPG en LNG worden tot deze categorie gerekend.

Beeld: Audi R8 V10 Plus tankt, via @wolfssjrd

Met dank aan @406_v6 voor de tip!