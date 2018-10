Rode Kruis krijgt Discovery van Land Rover SVO

Hulp is onderweg.

Op de Paris Motor Show hebben we een redelijk aantal nieuwe modellen mogen begroeten, maar de autoshow is eveneens het toneel voor autofabrikanten die een one-off willen aankondigen. Land Rover behoort tot de laatste groep. In Parijs hebben ze zij een sterk aangepaste versie van de Discovery staan, die speciaal voor het Oostenrijkse Rode Kruis is gemaakt.

Het project komt niet zomaar uit de lucht vallen. In totaal hebben het Oostenrijkse Rode Kruis en Land Rover’s Special Vehicle Operations-afdeling (SVO) 18 maanden samengewerkt om tot een goed resultaat te komen. Toevallig genoeg is deze bolide juist bedoeld voor speciale operaties. De Discovery moet in rampsituaties ingezet kunnen worden en de reddingswerkers zo goed mogelijk ondersteunen bij dergelijke missies.

Uiteraard heeft SVO de auto voorzien van de juiste kleuren, zwaailichten en goede banen om ieder terrein aan te kunnen vallen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. De Discovery is namelijk ook uitgerust met een aantal radio’s, antennes, high-tech camera’s en een heuse drone. Dit alles bij elkaar moet de auto de capaciteit geven het laatste oord te zijn wanneer er geholpen moet worden bij ernstige en gevaarlijke situaties