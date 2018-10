Deze miljoenenvilla heeft Circuit Zolder in de achtertuin

Kopen? Kopen.

We krijgen wel eens kritiek wanneer we Fundablog aanslingeren, maar in dit geval is er geen reden om te kibbelen om het huis in kwestie. Dit is namelijk een fantastisch optrekje voor ware autosportliefhebbers met een dikke portemonnee. De villa, te vinden in het Belgische Bolderberg, ligt namelijk direct aan het Circuit Zolder.

Wanneer we zeggen dat het huis direct aan het circuit ligt, dan liegen we daar niet over. Zoals je op de eerste foto in de gallerij kunt zien, ligt de villa pal achter de lange rechter doordraaier, die beter bekend staat als de Sterrenwachtbocht.

De in 2004 ontworpen villa staat momenteel te koop tegen het niet onsmakelijke bedrag van 7,5 miljoen euro. Voor dat geld krijg je een oppervlakte van bijna 8.833 vierkante meter, waarvan ongeveer een kwart (2.261 m²) bedoeld is om te wonen. Deze oppervlakte kan vervolgens weer worden opgedeeld in 1.975 m² voor het grote huis en ongeveer 290 m² voor het gastenverblijf. In totaal heeft de villa 9 slaapkamers, 8 badkamers, 10 toiletten, een fitnessruimte, een tennisebaan en een thuisbioscoop.

Volgens de makelaar is dit huis ideaal voor een welvarende familie met wortels in de (auto)sport. Hij geeft zelfs te kennen dat voetballer Kevin de Bruyne het huis heeft overwogen, maar er uiteindelijk toch voor koos om verderop een stulpje te bouwen. Dit geeft niets, want naar verluidt heeft de Belgische Porsche-coureur en 24 uur van Le Mans-klassewinnaar Laurens Vanthoor in dit huis gewoond. Mocht je het huis nu kopen, dan kun je daar in ieder geval over opscheppen!

Met dank aan iedereen voor de tips!