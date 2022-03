Hoppa, verkeerslicht op groen als je in een Ford zit

Moet je Ford wel uitgerust zijn met de juiste hardware om de verkeerslichten ook op groen te krijgen.

Het zou toch lekker zijn dat als jij aan komt rijden het verkeerslicht automatisch op groen gaat. Helaas zou het een rommeltje worden als we allemaal deze technologie aan boord hebben. Ford test momenteel de techniek om een verkeerslicht op groen te laten gaan wanneer de auto komt aanzetten. Dat is niet gedaan zodat je lekker kunt doorknallen in een Mustang, maar om hulpdiensten een dienst te bewijzen.

Ford zet verkeerslichten op groen

Ford test momenteel een nieuwe technologie in Duitsland, waarbij de verkeerslichten op groen gaan als het voertuig komt aanrijden. Het automerk test dit met een Kuga plug-in hybride, uitgerust met on-board units (voor communicatie met de infrastructuur) en rapid control prototyping-hardware (voor het uitvoeren van de prototypesoftware in het voertuig.

Het gaat hier om een weg met acht opeenvolgende verkeerslichten in Aken en twee stukken weg met drie opeenvolgende verkeerslichten net buiten de stad. Ford test de technologie met de uiteindelijk bedoeling dat de auto’s van hulpdiensten uitgerust worden met de hardware. Een brandweer-, politie– of ambulance-auto kan zo veilig een kruising oversteken met een groen licht, wat de kans op ongelukken drastisch verminderd.

Niet nieuw

Alhoewel het een mooi initiatief is van Ford kennen we het principe al langer in Nederland. Sterker nog, in ons land staan honderden slimme verkeerslichten. Deze gaan al automatisch op groen wanneer een hulpdienst nadert.

Eerder werd al bekend dat de Nederlandse overheid nog veel meer van dit soort slimme verkeerslichten gaat installeren. Er zouden er nog zeker 1.000 bovenop het aantal van 800 slimme verkeerslichten komen. Het initiatief van Ford is dan ook vooral interessant voor Duitsland, waar de focus momenteel ligt.