Horner breekt lans voor Hamilton: je mening geven is belangrijk

F1-coureurs mogen niet meer zomaar hun politieke mening geven, Horner is het daar mee oneens.

Eind vorig jaar kwam de FIA met een nieuwe regel. Dan denk jij: dat is niet zo bijzonder. Maar deze is wel opmerkelijk. Formule 1-coureurs moeten vanaf nu eerst hun politieke statements voorleggen aan de FIA. En ze mogen deze alleen naar buiten ventileren als de autosportbond dit goedkeurt!

Belangrijk om je mening te geven aldus Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt de regel maar raar. De nieuwe regel is terug te vinden in het nieuwe sportieve reglement en schrijft dat ‘het doen en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke statements of uitspraken die in strijd zijn met de neutraliteit van de FIA zoals vastgelegd in haar statuten is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale competities of door de ASN (de nationale bond) voor nationale wedstrijden binnen hun jurisdictie.”

Horner, en zijn coureurs, zullen er niet zoveel last van hebben. Afgelopen jaren hebben zij zich niet zo bezig gehouden met politiek of andere uitingen. De focus lag op racen. Alles wat kan afleiden is een risicofactor, dat zal in het nieuwe seizoen niet veel veranderen.

Robots

Echter, Horner zag natuurlijk wel Lewis Hamilton verschillende uitingen doen. Ook Sebastian Vettel kon er wat van. Hij is van mening dat je sport niet mag misbruiken voor politiek, zegt hij tegen de BBC. Daar zijn andere manieren voor.

Toch heeft hij bij Red Bull nooit een coureur de mond gesnoerd. Over de nieuwe regel zegt hij dat er een balans moet zijn. Iedereen heeft een stem en die mag niet onderdrukt worden. Hij vervolgt door te zeggen dat dit wel zorgvuldig moet gebeuren, maar dat het niet moet resulteren in ‘nietszeggende racende robots’.

Sport is entertainment, daar hoort passie bij. Wellicht ook over onderwerpen die spelen buiten het circuit. Zolang dat niet de overhand neemt, zouden de coureurs (want mensen) ook wel degelijk hun mening kunnen hebben.