Lewis Hamilton keihard geweigerd door Red Bull

Je leest het goed. Lewis Hamilton is keihard geweigerd door Red Bull als rijder daar. Christian Horner zag het niet zitten.

Sommige coureurs hebben de onfortuinlijke gave om altijd de verkeerde keuzes te maken. Een voorbeeld dat me dan direct te binnen schiet is Fernando Alonso. Deze sympathieke Spanjaard is misschien wel de beste coureur van de afgelopen jaren, maar heeft toch maar twee wereldtitels op zijn naam.

Dat lag nogmaals echt niet aan de rijderskwaliteiten van Fernando, maar alles aan zijn keuzes. Na Renault, waar hij de WK’s binnensleepte, ging hij naar McLaren, alwaar hij verslagen werd door Lewis Hamilton. Daarna volgde een niet succesvol avontuur bij Ferrari, een pauze en nu rijdt hij in de middenmoot voor Alpine.

Hartstikke zonde, hij had veel meer kunnen laten zien. Maar iemand die geen foute keuzes maakt qua team is Lewis Hamilton…

Hamilton wilde naar Red Bull

Lewis reed in het begin van zijn carrière natuurlijk voor McLaren en deed dat niet onverdienstelijk. Sterker, in zijn tweede jaar werd hij daar al kampioen. Toch wilde hij daar weg, na ook in zijn jeugd voor die renstal gereden te hebben, wilde hij wel iets anders.

En dat bleek Red Bull te zijn. Volgens Christian Horner hebben er tussen 2010 en 2013 de nodige gesprekken tussen de twee plaatsgevonden, maar hield Horner uiteindelijk de boot af. Bij Red Bull reeg Sebastian Vettel de kampioenschappen al aan elkaar en een tweede alfamannetje in het team was geen goed plan.

Tegelijkertijd wilde Niki Lauda wél graag dat Lewis naar Mercedes kwam en Christian Horner heeft de twee naar eigen zeggen flink gepusht om nader tot elkaar te komen. Omdat Hamilton in een Mercedes volgens hem een kleiner gevaar was dan Hamilton in een McLaren…

Autsj.

Red Bull heeft een prima alternatief nu

Ondanks het niet aannemen van de -op papier- gedeeld allerbeste ooit, hoeft Red Bull zich niet te schamen voor de eerste rijder die ze nu hebben. Inderdaad, de wereldkampioen van 2021 Max Verstappen. Die ligt nog tot 2028 vast en gaat hopelijk nog veel mooie dingen laten zien daar.

Maar we vragen ons wel af hoe vaak Christian Horner zich nog achter zijn oren heeft gekrabt als Hamilton weer eens een titel veroverde. Er zit waarschijnlijk geen vel meer op!