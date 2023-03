Horner: Red Bull gaat het lastig krijgen

Als het aan Horner ligt, moet Red Bull nu scoren om wereldkampioen te worden.

Het Formule 1-seizoen is nog nauwelijks op gang gekomen en we zijn alles al aan het invullen. Verstappen wereldkampioen, Pérez sterker dan ooit (maar niet sterk genoeg), Mercedes GP kwakkelt en de Scuderia Ferrari blundert. En de grote verrassing is Alonso.

Alles is dus in kannen kruiken, zou je zeggen. Maar volgens Christian Horner van Red Bull is dat geenszins het geval. Dat laat hij weten aan Autosport. Volgens de teambaas moeten ze bij Red Bull haast maken en zoveel mogelijk oogsten nu het kan.

Horner: Red Bull moet profiteren nu het nog kan

Ten eerste stipt hij aan dat we pas twee races onderweg zijn. We hebben nog niet eens alle soorten circuits gereden, dus is het ook nog maar de vraag hoeveel de voorsprong is op andere banen (alhoewel de voortekenen erg gunstig zijn uiteraard).

Het is nog zo vroeg in het seizoen. Ik bedoel, het is een racekalender van 23 races. We hebben er nu nog maar twee gedaan in Bahrein en Jeddah. De banen verschillen nogal van elkaar. Over een week zitten we in Australië. Het zal een beetje op en neer gaan. De regelgeving met de budgetcap is nog erg jong. Het is nog maar het tweede jaar. Dus ik verwacht nog dat alles heel erg dicht bij elkaar komt. We moeten dus nu profiteren van de snelheid van de auto. Christian Horner, de eeuwige pessimist.

Gaan ze het écht lastig krijgen?

Dan is het natuurlijk de vraag: heeft de man van Ginger Spice hier een punt? We gaan nu voor het eerst mee maken wat een extra straf gaat doen. De consensus is toch wel dat dit gat erg lastig te dichten is voor de andere teams.

Wellicht dat Red Bull in de eerste tien races maximaal gaat scoren en het dan ‘a la Mercedes’ een beetje laat vieren. Zodat je kan zeggen: “Zie je wel dat het heel erg spannend werd aan het einde?”

Sterker nog, Red Bull moet dat wel doen. Als blijkt dat je met een boete en windtunnelstraf alsnog fluitend kampioen kan worden, schept dat wel een gevaarlijk precedent.

Dan is het woord nu aan u, waard lezer! Wat denkt u? Komen andere teams nog in de buurt? Of is Red Bull over 21 races gewoon kampioen? Laat het weten in de comments!

