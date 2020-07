Horner over Hamilton: hij moet aanpak veranderen

Het zijn niet al te positieve woorden van Horner over Hamilton, uiteraard.

Het was een enerverende dag gisteren. We werden getrakteerd op een heel verrassende en vermakelijke race. Dit houdt helaas ook in: veel euforie (Norris, Leclerc) en veel frustatie.

Extra zuur

Frustatie was er bij het negende team op de ranglijst: Red Bull Racing. In de veertiende ronde moest Max Verstappen helaas al de race staken. Voor Alexander Albon was het extra zuur. Hij was in de positie om een zeer goede podiumpositie te pakken.

Kampioenswaardig

Helaas was het Hamilton die dat niet zo zag zitten. Terwijl de Brit al ingehaald was, tikte hij het achterwiel van de Red Bull coureur aan, waardoor Albon in van de baan raakte. Niet echt een kampioenwaardige actie.

Horner over Hamilton

Dacht Horner hetzelfde over Hamilton? Christian Horner was er niet van onder de indruk vindt dat Lewis zijn aanpak moet aanpassen. Het volgende wil hij er over kwijt aan Autosport:

Alex had niet voldoende snelheid in een rechte lijn. Hij wist dat hij het in de bochten juist meer grip had. Albon was er al voorbij en had zijn vizier al op Bottas. Totdat Lewis zijn wiel ervoor zetten. Lewis moet even goed bij zichzelf gaan kijken wat hij anders zou doen. Alex had de bocht al gewonnen en zat al op exit. Het is extra zuur omdat hij de race kon winnen. Christian Horner, baas van de zoon van Jos Verstappen.



Winnen

Eh, winnen? Bottas won toch? Jazeker. Echter had Albon veel betere banden. Ten eerste reed Albon op een zachtere compound én waren de banden verser. Nu is het de vraag hoeveel marge Bottas nog had, die al halverwege de race lekker de motor kon terugschroeven. Daarom rijst de vraag: had Albon niet beter kunnen wachten in plaats van vol ervoor gaan? Ook daar heeft Horner een antwoord op.

Het grootste voordeel dat Albon had was bij het opwarmen van de banden. De banden onder de Mercedessen moesten even op temperatuur komen. Bij de harde banden duurt dat altijd iets langer. Aangezien de Mercedessen te snel waren op het rechte stuk, moest Albon het zo snel mogelijk in een bocht doen. Dat deed hij dan ook, totdat Hamilton hem bij het uitaccelereren van de baan tikte. Christian Horner, baas van de zoon van Jos Verstappen.

GP van Steiermark

Gelukkig is de eerstvolgende race al over zes dagen! Ondanks dat de GP van Steiermark op hetzelfde circuit gehouden zal worden, zal de tweede race compleet anders verlopen.

Meer weten over de F1 2020? Bekijk hier de agenda voor 2020 en hier de tussenstand tot nu toe.