Brute Mopar pickup heeft een dikke 1.3 motor

Van een brute Mopar pickup verwacht je onwillekeurig iets meer.

De wereld van de pickups is een wonderlijke. Het is een van de weinige bedrijfswagens die naast de ratio ook de emotie weet aan te spreken. Nu geloven we best dat mensen een spoiler op een VW Transporter zetten of warme gevoelens koesteren jegens de GMC Vandura, maar over het algemeen vinden we een pickup wat stoerder dan een busje.

Mopar

Onze verwachtingen bij de laatste brute Mopar pickup waren dan ook hooggespannen. Zoals je weet maakt RAM al behoorlijk dikke pickups en is Mopar (Motown Parts) naast onderdelenleverancier ook de afdeling voor upgrades. Toch is niet alles wat het lijkt.

FCA

Deze brute Mopar pickup heeft namelijk een, eh, 1.3 liter motor. Jazeker. Sinds FCA een dingetje is, is Mopar dat ook. Althans, ook voor de Italiaanse merken. Dus onderdelen voor je Lancia, Alfa Romeo of Fiat komen van Mopar.

Fiat Strada

In dit geval is deze ‘brute Mopar pickup’ een heel nederige Fiat Strada. Wij hebben in Nederland ooit ook een Fiat Strada gehad, een soort Fiat Palio met laadbak. Deze nieuwe pickup is (na veel, heel veel lekken) onlangs onthuld voor de Braziliaanse markt. Mopar heeft maar liefst 50 upgrades c.q. accessoires voor de compacte pickup in de aanbieding.

Accessoires

Denk aan items als een trekhaak, achterbak-rek, verdeelrek, mini-roofrails, treeplanken, stickers (gaat ‘ie serieus harder van), opbergzak en fietsendrager. Ook in het interieur kun je kiezen voor extra ruige accessoires, zoals rubberen vloermatten (lekker Duits) en echte Mopar stoelhoezen.

Braziliaanse markt

Qua prestaties moet je niet te veel voor stellen deze (dus niet al te) brute Mopar pickup. De Strada is er met een 1.4 viercilinder met 88 briesende ‘Cavalo’s’ of een volvette 1.3 viercilinder met enorme turbo, goed voor meer dan 108 pk (109 dus).

Zowel de auto als de accessoires zijn voorbehouden aan de Braziliaanse markt.