Is dit de meest ideale vakantieauto van Marktplaats?

De meest ideale vakantieauto van Marktplaats is wit, hybride en voorzien van één versnelling!

Het is weer de tijd van het jaar! Nee, niet alleen de start van het Formule 1 seizoen, maar ook het vakantieseizoen is aangebroken. Vanwege coronaperikelen kan het zijn dat iedereen iets later begint, maar desalniettemin: de petrolhead kan zich weer op gaan maken voor de betere roadtrip.

Fullsize MPV

We gaan daarom ook op zoek naar de meest ideale vakantieauto. Nu zijn er heel erg veel verschillende auto’s die daarvoor geschikt kunnen zijn. Een absolute aanrader is de fullsize MPV. Ze zijn enorm ruim, reuze praktisch en lekker comfortabel. Zeker als je met meerdere mensen op pad bent, kan er eigenlijk niets op tegen een fullsize MPV.

Uitgestorven

Helaas is deze klasse van enorme MPV’s bijna uitgestorven in Europa. Tegenwoordig wil men een onhandigere, dorstigere, krappere en minder praktische SUV. Logica. Een groot verschil is natuurlijk de uitstraling. In een SUV lijkt het alsof je de wereld gaat veroveren zoals Amundsen en Columbus ineen. In een MPV lijkt het alsof je te maken hebt gehad met dienst weigerende anticonceptiva.

Chrysler Pacifica

Dat is op zich ook wel begrijpelijk, want je zit vast aan bepaalde vaste vormen om zo veel mogelijk ruimte te creëren. Nu is het met de Chrysler Pacifica erg goed gelukt, zeker voor het type auto. Het is samen met de stokoude 300 de enige Chrysler die FCA tegenwoordigt bouwt. Alle andere modellen zijn inmiddels uit productie genomen, zonder dat er een opvolger voor kwam. Maar de meest ideale vakantieauto is toevalligerwijs ook de meest geslaagde Chrysler in jaren.

Pacifica S

Het is een heuse Pacifica ‘S’, dus een iets sportiever getint model. Dat kun je zien aan de zwarte wielen, hoogglans zwarte grille, zwarte raamlijsten en natuurlijk de zwarte badges. Ook in het interieur zie je de ‘S’-badges voorbijkomen, om je eraan te herinneren dat je niet alleen een vruchtbaar, maar ook een sportief gezinshoofd bent.

Hybride

De Pacifica S is een heuse hybride. Dat betekent dat je onder de kap van de meest ideale vakantieauto een 3.6 liter grote Pentastar V6 aantreft. In dit geval is het een Atkinson-cylce motor, dus eentje die op efficiency is afgesteld, niet op maximaal vermogen. Het systeemvermogen bedraagt 260 pk.

De elektrische motor wordt gevoed door een 16 kWh groot accupakket. Via een CVT-automaat (eFlite genaamd) worden de voorwielen aangedreven. Geen sportieve aandrijflaan, maar het past vast erg goed bij het type auto, lekker relaxed op koppel cruisen.

Ruimte

Maar het meest relaxte aan de Pacifica is natuurlijk de ruimte. De auto is voorzien van vier captain chairs met armsteunen. Dan is er op de achterste zitrij nogmaals plaats voor drie personen waarvan de middelste hopelijk niet te groot is. Interesse? Dan moet je goed zoeken.

Chrysler is namelijk al een tijdje niet meer actief in Nederland. We vonden dit gloednieuwe exemplaar op Marktplaats. Natuurlijk, met 64.999 euro is het geen goedkope auto, maar voor de meest ideale vakantieauto die wij konden vinden op Marktplaats, valt het relatief mee. Er zijn namelijk nauwelijks nieuwe MPV’s, laat staan met een dikke V6.