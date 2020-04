Teleurstelling: er komt géén nieuwe Ford Focus RS

Hete geruchten en uitstel: het plan voor een nieuwe Ford Focus RS wordt nu echter compleet van de tafel geveegd.

Hete hatchbacks zijn er in vele soorten en maten. Een gepeperde Renault Clio kan al een heerlijke hot hatch zijn. Maar ook een Audi S1 of S3 komt lekker vooruit, om nog maar te zwijgen over de zeer heftige Mercedes-AMG A45S met 421 pk. Een hatchback die een beetje ‘tussen wal en schip’ valt is de Ford Focus RS. Door zijn 350 pk is het nét niet de topklasse. Door vele ‘torque steer’-verhalen van de vorige voorwielaangedreven Focus RS was dit aantal pk toch genoeg om de auto uit te ‘moeten’ rusten met vierwielaandrijving. En dat gaf de auto wat reserve, zodat tuners als Mountune een lekker dikke auto ervan kunnen maken. De 2.3 liter grote EcoBoost viercilinder kun je al krijgen met 500 pk of meer.

Nummer vier

Traditiegetrouw moeten we even wachten tot een facelift, dan komt er een nieuwe RS. Mede dankzij het feit dat het termijn veel korter is, belooft het veel goeds. Getallen als 400 pk worden genoemd. Hybride aandrijving zou ervoor moeten zorgen dat het een heftige hot hatch wordt. Toch moet je nog even wachten, de auto zou vertraging opgelopen hebben. Maar eind dit jaar mogen we genieten van de vierde en waarschijnlijk beste Focus RS.

Plannen gewijzigd

Tegenover het Franse Caradisiac zegt Ford echter dat die hele vierde generatie niet komt. Zelfs met hybride aandrijving zou een nieuwe Ford Focus RS niet aan de strenge CO2-eisen voldoen. Bovendien wordt de Focus RS die Ford graag wil te duur en niet rendabel genoeg. Het project is duur en valt precies in een periode waarin Ford wil besparen. Projecten die niet genoeg geld in het laatje kunnen leggen worden opgeschort. De Ford Ka+ bijvoorbeeld, en de Edge. Maar dus ook een Focus RS.

Focus ST

Wie een nieuwe Focus wil met toch wat meer pit onder het rechterpedaal, is dan aangewezen op de Focus ST. Met zijn 280 pk en relatief tamme looks een mooi compromis, en een auto die goed in de toon valt bij de Cupra Leon, Volkswagen Golf GTI, Renault Megane RS en Peugeot 308 GTI. Helaas wordt het dus niet heter dan dat. Maar goed, in 5,7 seconden zit je op de – in Nederland – enige relevante snelheid voor nu.