Olav Mol blijft ook zonder NENT F1 commentaar geven

Of NENT nu op de deur klopt of niet, Olav Mol blijft stug doorgaan met F1 commentaar geven.

Hoewel we nog maar drie races te goed hebben in het huidige F1 seizoen, is er nog veel onduidelijk over hoe we volgend jaar onze favoriete sport tot ons moeten/kunnen nemen. Maanden geleden werd duidelijk dat het onvolprezen Ziggo de rechten verloren had. Je denkt wellicht dat de NOS de treurige Eredivisie eindelijk aan de kant heeft geschoven in ruil voor sport op het hoogste niveau. Maar neen. Het is de voor ons tot op heden onbekende Nordic Entertainment Group (NENT) die een megabedrag op tafel smeet om de buit zeker te stellen.

De poppetjes

Daarna sijpelde er wel wat relevant nieuws. Zo blijft F1 TV gewoon leverbaar in Nederland. NENT heeft ontiegelijk veel pegels op tafel gelegd. Daarom werden we vast voorbereid op hoge abonnementskosten én reclameblokken tussen de race door. Hè jakkes. Afgelopen week kregen we dan eindelijk wat te horen over ‘de poppetjes’.

Anker

NENT heeft Amber Brantsen, bekend van het NOS Journaal en als nichtje van Carlo Brantsen, aangesteld als anker voor het nieuwe F1 programma. Amber heeft natuurlijk het voordeel dat ze een vrouw is en een echte fan van de sport. Maar ook opvallend is dat NENT dus niet zomaar de Ziggo-kliek over lijkt te nemen. Ja, Amber zat weliswaar af en toe ook al bij Ziggo aan tafel. Maar ze schoof lang niet zo vaak aan als @willeme’s favoriet Roland Meulenbroek.

Olav Mol

Robert Doornbos schijnt inmiddels ook in onderhandeling te zijn met NENT. De Rotterdammert heeft kennelijk zelf contact opgenomen om te informeren of zijn diensten op prijs worden gesteld. Over de rest van het team blijft echter onduidelijkheid bestaan. Ook over Olav Mol dus, die sinds medio jaren ’90 al de sport voorziet van commentaar.

Radio

Dit besef dringt nu ook door bij vrindjes van Mol op de radio. Zo is een plaatjesdraaier van Radio 538 gestart met een petitie. Deze heeft als inzet om Mol en de vaste tandarts kaakchirurg van @nicolasr in de F1 te houden. Nu blijkt echter dat zelfs als het ‘mis’ gaat, Olav Mol gewoon stug door blijft gaan met F1 commentaar geven. Dat doet hij dan namelijk via Grand Prix Radio, dat hier ook in 2022 de rechten voor heeft.

Voor de fans van Olav goed nieuws dus. Zet je volgend jaar gewoon even een streampje aan en stem je af op Grand Prix Radio. Straatfeest?