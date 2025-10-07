Speciale Mercedes CLA mag je niet kopen, maar toch wel

Mercedes kondigt een zeer speciale CLA aan en zegt gelijk dat je hem niet mag kopen. Maar het eindigt met de claim dat je hem wel kan kopen. Huh?

Er is een internetgezegde dat luidt: jongens zullen altijd jongens blijven, alleen hun speelgoed groeit met hen mee. Want in plaats van een Hot Wheels-autootje adoreren zal het gros van de mensen die dit leest één of meerdere ‘echte’ auto’s bezitten. Toch neemt Mercedes dat meegroeien van die Hot Wheels-auto’s nu wel heel letterlijk.

Mercedes CLA Hot Wheels

Wellicht denk je door de Hot Wheels-esque detaillering dat deze kleurrijke CLA een Hot Wheels-autootje is. Maar het is een model gebaseerd op een ‘echte’ CLA! Mercedes heeft goed gekeken naar de kleurrijke aard van oude Hot Wheels-modellen, evenals de neiging om vrij gekke tuning toe te passen op de kleine auto’s. Het resultaat is een CLA met roze ramen, een bijzondere livery, oranje voorwielen(!) en een enorm brede bodykit met dito spoiler. Wat de creatie wel grappig maakt: Hot Wheels kan door hun schaal vaak niet zulke fijne details integreren, wat de grote CLA overneemt met vrij hoekige grote randen op de spoiler en de bodykit.

Het is een leuke manier om te spelen met de proporties van een speelgoedauto, maar dan in het groot. Uiteraard wordt de Mercedes CLA als Hot Wheels gepresenteerd met bijbehorende oranje racebaan. Hot Wheels-auto’s zijn ontworpen om soepel mee te spelen, maar pakken dus ook serieuze snelheid op de iconische oranje racebanen die je eindeloos aan elkaar kan knopen met loopings, gemotoriseerde acceleratiepunten en sterk verkante bochten.

Kunstwerk

Alleen eh, dat is niet zo weggelegd aan de gigantische Hot Wheels van Mercedes, want deze brengt als ‘auto op ware grootte’ wel wat gewicht met zich mee. De Mercedes CLA van Hot Wheels is dan ook meer een kunstwerk. Dat wil zeggen dat de auto in wezen niet eens rijdbaar is, laat staan in productie gaat. Het is dan ook meer Mercedes die een statement wil maken met deze bijzondere CLA en oproept om ‘nooit te stoppen met spelen’. De CLA overbrugt de kloof tussen je jeugdige speelsheid en je volwassen autohobby. Wel leuk bedacht, maar je hebt er dus niks aan.

Of toch wel. Omdat de auto geïnspireerd is op de fijnheid en detaillering van een speelgoedauto, komt er ook daadwerkelijk een CLA van Hot Wheels in deze uitvoering. In de gebruikelijke schaal 1:64 natuurlijk en ofwel bedoeld om in zijn blisterverpakking aan de muur te hangen. Of, je wil immers altijd blijven spelen, hem in rap tempo over een oranje baan zien roetsjen. In het voorjaar van 2026 kun je de Mercedes CLA van Hot Wheels dus wél kopen, al blijft er van de ‘grote schaal’-versie maar één.