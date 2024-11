Nieuwe Mercedes CLA krijgt een Renault-motor uit China

Jazeker, Mercedes gaat weer aan de Renault-motoren.

Mercedes heeft in het recente verleden al wel eens gebruik gemaakt van Renault-motoren. Dat zullen jullie ongetwijfeld weten, want door sommigen wordt dit te pas en te onpas aangehaald. En inderdaad, verschillende instapvarianten hebben of hadden een blok van Franse makelij.

Dat gaat in de toekomst ook zo blijven, want we horen nu dat ook de gloednieuwe CLA waarschijnlijk een Mercedes-motor krijgt. Die auto werd in München gepresenteerd als elektrisch concept, maar krijgt ook nog een verbrandingsmotor.

Over die motor weten we nu iets meer: Carscoops weet te melden dat deze afkomstig gaat zijn van Horse Powertrain. Dit is een joint-venture van Geely en… Renault. Degenen die niet blij waren met een Franse motor in een Mercedes zullen zeker niet blij zijn met een Frans-Chinese motor.

Deze keer gaat het niet om een diesel, maar gewoon om een benzinemotor. Het wordt een 2,0 liter vierpitter met turbo, die goed zou moeten zijn voor 250 pk en 360 Nm aan koppel. Dat is alvast meer dan alle huidige non-AMG-versies. Overigens wordt de nieuwe AMG waarschijnlijk elektrisch, dus als petrolhead zul je het hier mee moeten doen.

Qua vorm zal de nieuwe CLA nog veel lijken op de huidige, maar dan wel met de nieuwe designtaal die we zagen op de concept car. We kunnen de onthulling in de loop van volgend jaar verwachten.