Renault 5 Turbo 3E beleeft debuut en krijgt daarvoor iconische kleuren

De nieuwe Renault 5 Turbo 3E volgt zijn voorvader perfect op tijdens de eerste keer buitenspelen.

De terugkomst van de Renault 5 als elektrische E-Tech kan je niet ontgaan zijn. Renault gebruikt retro-styling om hun goedkoopste EV op te fleuren en dat werkt uitmuntend: veel mensen vinden het een tof idee. Zet je de roze bril even af, dan merk je op een paar punten echt wel dat het ‘slechts’ een 25.000 euro kostende EV is. Maar we hebben toch de neiging om de roze bril op te houden en dan maakt dat allemaal niks uit. Het is gewoon een leuk ding. Punt.

Renault 5 Turbo 3E

Kan het nog leuker? Als je even weg drijft van het ‘EV voor 25 ruggen-idee’, dan wel. Renault is namelijk al een tijdje bezig met een nog heftigere 5 naar aanleiding van een concept. Want ook voor de originele Vijf gold dat het gewoon Renaults kleine doch goedkope auto was, maar voor de rallysport was er de 5 Turbo (2). Die had behalve het koetswerk bijna niks meer met de originele 5 te maken: motor in het midden, extreem brede bodykit, zoals gezegd bedoeld voor de autosport.

Nou is Renault niet direct van plan om weer te gaan rallyen met de 5, maar het zou wel kunnen. Want Renault schaafde een revival van de Turbo als elektrische ‘supercar’ bij om tot de Renault 5 Turbo 3E te komen. En ook al wordt het een duur en exclusief ding: die gaat er dus echt komen! Er worden 1.980 stuks gebouwd (de eerste R5 Turbo kwam uit 1980) en het ding krijgt ‘slechts’ 540 pk met een bizarre 4.800 Nm aan koppel.

Kleurstelling

Goed, de auto werd in maart voorgesteld, dus dat is allemaal geen nieuwe info. Wel nieuw is dat Renault de 5 Turbo 3E nu voor het eerst laat buitenspelen. Dat heeft een reden: momenteel is de Tour de Corse Historique gaande. Tour de Corse ken je als de rallyronde van het Franse eiland Corsica, die sinds 2020 niet meer in ‘nieuwe’ rallyauto’s gereden wordt. In plaats daarvan wordt Corsica voor een paar dagen omgetoverd in een rally-evenement voor klassieke rallyauto’s die nog een keer mogen brullen zoals ze vroeger deden. Voor Renault de uitgelezen kans om de 5 Turbo 3E uit te laten, want in 1985 won Jean Ragnotti de Tour de Corse met de Renault 5 Maxi Turbo. In de eerder getoonde blauw-rode kleurstelling die je waarschijnlijk het beste kent van de Maxi Turbo. Die natuurlijk aanwezig is.

En dus mag de Turbo 3E de ultieme retro-rallyauto van het evenement zijn dankzij een vergelijkbare kleurstelling. Blauwe carrosserie met rode elementen in de bumper, zelfs met een wit stuk waar op de Maxi Turbo de ‘Philips Autoradio’-sponsor zit. En check die witte velgen!

Ook is dit voor het eerst dat de Renault 5 Turbo 3E goed te aanschouwen is. Zoals zijn grote voorbeeld herken je er zeker delen van de Renault 5 in, bijvoorbeeld de iconische vorm van de raampartij en de achterlichten. Het valt nu nog meer op hoe veel breder de Turbo 3E is en lijkt. Tuurlijk voegen de uitgeklopte wielkasten wat extra volume toe, maar hij oogt ook breder vanwege het lage dak. Wat we vroeger ‘chopped’ zouden noemen. De ramen zijn dus gewoon van de Vijf, alleen lager geplaatst.

Tevens valt op dat de lage, brede voorkant echt nog meer lijkt op de Renault 5, helemaal de Maxi Turbo, dan de ‘reguliere’ E-Tech. De koplampen zijn iets anders van vorm en in ook licht gewijzigde vorm krijg je de vierkante LED-signatuur.

Mocht Renault niet al de coolste retro-EV bouwen met de 5, dan doet de Turbo 3E er nog een schepje bovenop. Je moet het wel graag willen trouwens, want de speciale Renault gaat 155.000 euro kosten. Waarmee het de duurste Renault sinds jaren is: de op één na duurste (Rafale) begint bij net geen 50 mille.