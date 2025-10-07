CEO populair EV-merk wil geen CarPlay: “die klanten kunnen we missen”

Gemis aan klandizie omdat je CarPlay niet omarmt? Jammer dan, zegt de CEO van een populair EV-merk.

Vorige week vroegen we nog: welke vorm van navigatie gebruik jij eigenlijk? Want volgens onderzoek gebruikt de helft van de Nederlanders Google Maps, al dan niet via CarPlay, en gebruikt dat liever dan de ingebouwde systemen van de auto. Die conclusie valt onder onze reaguurders tegen, maar alsnog is CarPlay een vaak genoemd antwoord.

CarPlay

Apple CarPlay lijkt toch wel een beetje het ei van Columbus te zijn. Ergens wel logisch: in elke auto exact dezelfde interface heeft grote voordelen. Helemaal als CarPlay Ultra ervoor kan zorgen dat echt alles uniform wordt. Toch blijkt het dat merken niet helemaal fan zijn van zo’n hele Apple-interface in het interieur. Maar de mogelijkheid aanbieden om de interface op je middenscherm te projecteren, och, dat kan dan wel.

Anti-CarPlay

Tegelijkertijd zijn er merken waarvan je verwacht dat ze CarPlay ondersteunen, maar dat niet doen. Tesla bijvoorbeeld, daar moet je van de eigen interface gebruik maken. Nou wordt dat wel vaak genoemd als één van de betere softwares onder automerken, maar dan nog. Er is nog een opkomend en populair EV-merk wat niks moet weten van CarPlay: Rivian.

Overslaan CarPlay is expres

In een interview met Rivian-CEO RJ Scaringe van The Verge wordt de vraag lekker opzichtig gesteld: waarom haat Rivian CarPlay? Daarop zegt Scaringe: “haha, we haten CarPlay niet. Maar het was wel een hele bewuste keuze om het niet te integreren, omdat er veel potentie zit in onze eigen software.” Oftewel, ook Rivian heeft hun eigen systeem ontwikkeld en vindt dat het zó goed is, dat je geen externe software nodig hebt.

“CarPlay-esque ervaring”

Scaringe vervolgt dat het systeem steeds verder verbetert. Tot het punt dat Rivian’s eigen software vrijwel alle taken van CarPlay ook kan, maar dan beter geïntegreerd in het ‘brein’ van de auto. “Binnenkort komen er nieuwe AI-functies. En die AI werkt veel beter als hij altijd in directe verbinding staat met de kennis die de auto over zichzelf heeft.” Apple kan natuurlijk veel functies als het ware ‘projecteren’, maar dit gebeurt extern.

Wat klanten willen

Eén van de andere redenen dat de vraag over CarPlay werd gesteld is omdat de interviewer de Mustang Mach-E heeft verkozen boven concurrenten (waaronder de Rivian) vanwege het hebben van CarPlay. Maar Scaringe is niet bang voor potentieel verlies van klanten door het niet hebben van CarPlay. “Voor sommigen betekent het niet aanbieden van CarPlay dat ze geen Rivian kopen. Maar dat accepteren we: het is een beslissing, zoals je er miljoenen moet maken. Zo lang je maar vastberaden bent in de keuze die je maakt en er het beste van maakt.” Het lijkt er dus op dat Rivian’s eigen software zo goed wordt, dat je CarPlay helemaal niet meer nodig hebt. Ook CarPlay Ultra wordt niks voor Rivian, maar Scaringe belooft dat je geen feature ervan zal missen in hun eigen UI. Ze werken nog goed samen met Apple, waardoor Rivian’s eigen software ook Apple Music naadloos integreert.

Rivian’s R1S en R1T zijn al een tijdje los, maar deze forse SUV en pickup zijn eigen te groot voor Nederland (ondanks een handjevol op geel dan wel grijs kenteken). Binnenkort komt het merk met de kleinere R2 en de nog kleinere R3, en daar is wel een Nederlandse landingspagina voor. Het lijkt erop dat ook jij binnenkort met deze perfecte software kan werken.