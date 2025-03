Oei: Mercedes CLA heeft een nogal hoog BMI

De Mercedes CLA als kleintje heeft als nadeel dat het gewicht zeker niet zo klein is.

De BMW M5 moet het ontgelden in deze gemene wereld vanwege het hoge wagengewicht. En ja, bij die auto is het nogal tot het extreme gebracht. Feit is wel dat auto’s om veel redenen echt heel zwaar worden heden ten dage. Niet alleen vanwege accu’s en andere elektrische componenten, ook alles wat er aan boord moet zitten. En volledige EV’s, met die loodzware accu’s, die zijn nou eenmaal zwaar. Het is een vicieuze cirkel: minder gewicht betekent minder rijbereik en dus kan je het in theorie goed gebruiken. Gewicht blijft echter gewicht en totdat alternatieven (zoals solid state) er zijn is een lithium-ion-accu gewoon zwaar voor wat het is.

Mercedes CLA

Het zorgt er wel voor dat kleintjes groot worden, letterlijk. Mercedes presenteerde gisteren de nieuwe CLA met vooral als speerpunt dat deze nu 100 procent elektrisch beschikbaar is. Met op zich hele fijne specs: uit een 85,5 kWh grote accu haalt de dikste versie met vierwielaandrijving genaamd CLA 350 een rijbereik van 770 km, terwijl de CLA 250+ in theorie 792 km ver komt. En dat voor de C-segmenter van Mercedes, waarmee de CLA een vuist wil maken tegen belangrijke auto’s als de Tesla Model 3.

Gewicht

Genoeg specs om blij van te worden, maar iets verder onderin het persbericht staat een specsheet met bijvoorbeeld het gewicht. En nou gaan we niet doen alsof het gewicht van een EV echt bijzonder is, maar bij de CLA is het nogal drastisch toegenomen en hoog voor een C-segmenter. Het gewicht is namelijk 2.055 kg voor de CLA 250+ en 2.135 kg voor de CLA 350. Ter vergelijk: een uitgaande CLA 200 woog 1.405 kg en de uitgaande CLA 250 e hybride zo’n 1.600 kg.

En je kan eigenlijk ‘maar het is een EV’ niet als excuus gebruiken. We noemden al een Tesla Model 3, die weegt tussen de 1.760 kg (RWD) en 1.851 kg (Performance). Terwijl bij die laatste de accu niet veel verschilt van de CLA-batterij. En om nog even een cijfertje erin te gooien: een S-Klasse weegt standaard net geen 1.800 kg, een S500L 4MATIC met vierwielaandrijving en lange wielbasis zet 1.945 kg op de weegschaal. De benjamin van Mercedes is dus even zwaar als de topklasse op benzine. De EQS is uiteraard wel zwaarder (2.390 kg), maar ook niet gigantisch veel.

Kijk, dat elektrische auto’s zwaar zijn is een net zo baanbrekende claim als dat gras groen is en water nat is. Maar als we de uitersten van beide versies nemen is de CLA wel even 730 kg zwaarder geworden. Waarmee een CLA 200 op benzine met een Lotus Elise op sleeptouw qua gewicht maar weinig afwijkt van de nieuwe CLA EV. Oei.