Hou je van geld? Koop een gele auto!

Jazeker, een gele auto is financieel gezien een verantwoorde keuze.

Auto’s en kleuren. De man zoekt een auto uit op basis van de voorop gestelde criteria. Kan de caravan er wel achter? Past de hele familie erin? Zitten er voldoende opties op? Dat soort zaken. Dan word er onderhandeld over de prijs en aan het einde komt moeder de vrouw om te bepalen in welke kleur de auto gespoten gaat worden. Nog niet zo heel lang geleden was dat een redelijk normale gang van zaken.

Nu merken wij vaker op dat de kleuren die gekozen worden nogal saai zijn. Zilver, grijs, zilvergrijs, grauw, muiskleurig of een variant op die tinten. Niet alleen is dat praktisch (makkelijk schoon te houden), het is ook goed voor de restwaarde. Althans, dat is de aanname. Dan rijst natuurlijk de vraag op: klopt die aanname wel? Een grootschalig onderzoek van iseecars.com biedt uitkomst. Zij hebben de afgelopen tijd maar liefst 2,1 miljoen occasions bestudeerd en uitgerekend wat de afschrijving is per kleur. De resultaten zijn absoluut interessant.

Om met de eerste aanname te beginnen: is grijs nu echt een veilige kleur? Ja. De afschrijving is redelijk beperkt. Het is dus een gemiddelde kleur qua afschrijving. Het is namelijk de kleur geel die ervoor zorgt dat auto’s beter hun waarde behouden. Op nummer twee vinden we de kleur oranje, ook een kleur waar we vrolijk van worden op de redactie. Hoe dat precies komt is onduidelijk, maar volgens de onderzoekers heeft te maken met bijzondere auto’s die in die kleuren worden gespoten. Denk aan een Porsche 911 GT3 RS, BMW M3 of Ford F150 SVT Raptor.

Totaal niet populair zijn de kleuren beige, paars en goud. Volgens de onderzoekers komt dat in het geval van goud en beige omdat die kleuren op saaie sedans en SUV’s wordt gekozen. Het complete overzicht kun je aanschouwen in onderstaande tabel:

Kleur: Afschrijving in 3 jaar tijd: Afwijking t.o.v. gemiddelde Geel 27% -18,5% Oranje 30,6% -7,8% Groen 30,9% -6,9% Wit 32,6% -1,6% Rood 32,7% -1,4% Gemiddeld 33,1% - Blauw 33,5% 1,0% Bruin 33,5% 1,1% Grijs 33,5% 1,2% Zwart 33,6% 1,6% Zilver 34,0% 2,6% Beige 36,6% 10,3% Paars 36,7% 10,7% Goud 37,1% 12,1%

Het onderzoek is in de Verenigde Staten gedaan. De Amerikaanse consument is iets minder kleurenschuw dan die gemiddelde Europeaan. Dus, ben je van plan om een nieuwe auto te kopen: ga voor een gele! Je doet niet alleen je medeweggebruikers een plezier, het is ook financieel verstandig. (via: iseecars.com)