Dit ‘Autohaus’ werd speciaal ontworpen voor een liefhebber

Toch wel een beetje de droom dit.

De meeste autoliefhebbers zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ‘de volgende’. Daar zit echter ook een nare consequentie aan: meestal moet je inleveren wat je nu al hebt. Is het niet uit financiële overweging dan is het wel omdat je simpelweg geen ruimte hebt voor meer auto’s voor je deur. Tenminste, behalve voor de ekte ballers is dat in Nederland waar elke vierkante meter kostbaar is toch wel een issue.

Ja, je kan ergens in het pittoreske Brabant ruimte huren om je wagens te stallen. Maar haal je dan nog wel genoeg vreugde uit het eigendom. Hoe vaak ga je werkelijk naar zo’n gestalde auto toe als die niet voor je huis staat? Het wordt dan al snel een soort boot: het idee om er een te hebben is leuk, maar je gebruikt het ding nooit en betaalt er ondertussen wel de hoofdprijs voor.

Een megaheld in Texas heeft de oplossing gevonden voor dit probleem. Hij heeft een huis (link) laten bouwen waar hij in perfecte harmonie kan leven met zijn autoverzameling. Oké, we hebben weleens vaker huizen gezien met epische ondergrondse garages en dergelijke, maar dit huis is echt gebouwd rondom het plezier hebben van de auto’s die erin gestald zijn. Verder is de casa ook niet joekelig groot en voorzien van zaken als tennisbanen en een thuisbioscoop en dergelijke. De focus ligt echt op de auto.

Vanaf het tweede niveau kan je via grote glazen platen namelijk je oog laten rusten op het smakelijke staal op de benedenverdieping. Smakelijk is dat staal overigens zeer zeker, zoals te zien valt op de foto’s. Voor de rest heeft het huis ook wel swek, op een bekende moderne manier. Veel grote glazen panelen, rechte lijnen, open ruimtes en hier en daar wat hout. Een beetje wat gebeurt als het huis uit Ferris Bueller’s Day Off volwassen wordt. Bijkomend voordeel: het huis staat in Austin, Texas dus de Grand Prix is om de hoek. Niet dat je daar wat aan hebt, want de crib staat niet te koop. Enfin, misschien dat als je in de buurt bent je als trouwe AB-lezer een weekend kan logeren…

Bedankt Rik voor de tip!