Wat was de Euro NCAP score van die occasion eigenlijk in 2015? - Autoblog.nl

Een nieuwe auto is een veiligere auto, toch? Maar hoeveel Euro NCAP sterren had die occasion waar je naar speurt uit 2015?

Oh, daar gaan we. Moderne auto’s vergelijken met moderne auto’s van 5-7 jaar oud op het gebied van veiligheid. We begeven ons op een hellend vlak. Want een EuroNCAP score van 5 sterren in 2021 is niet hetzelfde als diezelfde score van een auto die in 2015 volgens de Euro NCAP normen werd getest.

Vanaf 1997 publiceert Euro NCAP de resultaten van crashtests. En het scoresysteem is natuurlijk ook onderhevig aan veranderingen sinds ze begonnen met de test. Werd er in 1997 nog niet echt gedacht aan voetgangersveiligheid en de veiligheid van kinderen in auto’s. In 2021 zijn het vitale onderdelen waar je goed op moet scoren om die gewenste 5 sterren-score op te halen als fabrikant. Want je weet: 5 sterren is een jubelend persbericht en gratis goede-pr in de media.

Oude 2015 Euro NCAP scores vergelijken

Autofabrikanten weten ook waar de Euro NCAP naar kijkt en natuurlijk hebben ze er belang bij dat hun producten veilig zijn en de tests goed doorstaan. Dus het is opmerkelijk als één van de nieuwe auto’s op je wensenlijstje geen 5-sterren scoort. Maar wat als je kijkt naar een occasion? Hoe verhouden de auto’s op jouw wensenlijstje zich ten opzichte van elkaar. Wie was de beste van de generatiegenoten.

Euro NCAP van SUV’s in 2015

In een SUV zit je toch altijd veilig? Toch? Nou als je wat meer gewicht meeneemt het gevecht (botsing) in, dan deel je zelf best een tikje uit. Maar niet alle in 2015 geteste SUV’s halen 5 sterren.

Eerst de Winnaar van dat jaar als het op veiligheid aankomt volgens de Euro NCAP. Dat was de Volvo XC90 met 5 sterren. Niet verrassend, vooral op de veiligheid van de inzittende scoorde dit model destijds goed.

SUV’s zijn er in verschillende maten. Zoek je een maatje kleiner dan was de Mercedes GLC in 2015 de beste bij de ‘kleine SUV’s’. Opmerkelijk, de voetgangersveiligheid is bij de GLC beter voor elkaar dan bij de XC90, maar de veiligheidssystemen die je actief behoeden voor een botsing zijn net wat beter voor elkaar bij de XC90.

Onderaan de SUV lijst bungeldenin 2015 2 crossovers, de Fiat 500X en de Mazda CX-3. Waar dat dan aan ligt? Nou zo had de CX-3 bijvoorbeeld standaard geen automatisch noodremsysteem. Het geeft maar aan dat je naast de Euro NCAP score ook naar het uitrustingsniveau van een occasion moet kijken!

Euro NCAP van roadsters in 2015

De Mazda MX-5 ND en zijn voetgangersveiligheid. Er zijn redacteuren die een boek vol kunnen schrijven over dit onderwerp, nietwaar @rubenpriest…? Maar de ND was erg vers in 2015 en je ziet dan ook dat nieuwe generatie modellen goed scoren bij de Euro NCAP. De Mazda MX-5 was dan ook de winnaar in 2015 met een score van 4 sterren.

Nu test de Euro NCAP niet alle roadsters maar geen enkele kreeg dus 5 sterren. De enige die niet die 4 sterren haalde was de BMW Z4. Nee slechts 3 sterren kreeg hij van de testmeneren. Sorry @nicolasr…

De Z4 ‘verdient’ deze bijzonder lage score doordat de benen van de bestuurder bij een impact risico lopen om geraakt te worden maar ook omdat er bijvoorbeeld geen noodremsysteem of electronic lane departure systeem te verkrijgen was als optie. Het tegengestelde dus van de MX-5 ND. De Z4 was aan het einde van zijn generatie in 2015 en dus qua veiligheid niet meer ‘up-to-date’ volgens Euro NCAP.

Ook de Audi TT ging voor het blok en wat bleek. Een score die op alle vlakken vergelijkbaar was met de MX-5, maar ja “voetgangers kunnen net iets meer letsel oplopen als ze met hun hoofd tegen de scherpe lijnen van de motorkap of de steile stijlen van de voorruit komen”. Als een voetganger het tot aan je voorruit haalt dan is de kans op meer dan een pleister volgens ons toch al groot.

Euro NCAP van MPV’s in 2015

MPV’s, typisch zo’n auto die je graag als occasion hebt. Ideaal met de vakantie in aantocht. In 2015 waren de beste scores voor de grote Ford Galaxy en de klasse eronder voor de Volkswagen Touran. Bij beide modellen was de veiligheid voor inzittenden, zowel volwassenen als kinderen meer dan in orde. De voetgangers en de actieve veiligheidsystemen kregen allebei een ruime voldoende, maar niet meer dan dat.

Je zou denken dat een Renault Espace met zijn spitse neus voor een zachte landing zou zorgen voor voetgangers, maar de Fransman scoort als één van de slechtsten op dit punt in 2015.

Nog benieuwd wie er de slechtste score behaalde van alle tests uit 2015? Dat was de Lancia Ypsilon met een schamele 2 sterren. En vooral op het punt waarop de consument zelf zijn keuze vooral zou maken laat de Lancia alle punten liggen. Namelijk op de veiligheid van de inzittenden bij een botsing…

Wil je zelf ook kijken hoe veilig die occasion is waar je naar aan het speuren bent op Marktplaats? Kijk dan zelf in het archief met oude resultaten van de Euro NCAP. Lees per model ook goed de opmerkingen want zoals hierboven al genoemd, het kan zijn dat een auto een mindere score heeft omdat een bepaald veiligheidsfeature een optie is ipv standaard. En als de door jou geselecteerde occasion die optie WEL heeft, dan is die auto dus veiliger dan de Euro NCAP score aangeeft. Het aantal sterren is dus niet het gehele verhaal!

foto’s: Euro NCAP