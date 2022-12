Huh: een Nissan Z als SUV bestaat echt?

Alles wordt een SUV, dus ook de Nissan Z. Is het wat en belangrijker, waarom bestaat ‘ie?

De Nissan Z-serie is met recht iconisch. Van de oude (Datsun) 240Z tot het heden is Nissan trouw gebleven aan hun originele recept van een toffe sportwagen. Revoluties kwamen er in de vorm van de Z32- en Z33-generatie, waar voornamelijk het design ongekend modern was. De 370Z (Z34) was iets minder revolutionair vergeleken met de 350Z (Z33), bovendien bleef die het (te) lang volhouden. Nissan leek door te hebben dat het recept van de 370Z moeilijk houdbaar is in de moderne tijden. Daarom kwam al in 2015 de Gripz concept als een soort Z SUV. Oh, the horror.

Nissan (400)Z

Bijna wonderbaarlijk dus dat er uiteindelijk alsnog een nieuwe Z is, maar dan gewoon als sportwagen. Met als dubbele disclaimer erbij dat ‘ie niet door onze strenge Europese vleeskeuring kwam en het eigenlijk niks anders dan een sterk gefacelifte 370Z is. Toch vermoeden wij sterk dat Nissan iets moet gaan doen met de Z om hem naar het huidige klimaat te vertalen, of het is over en uit met het apparaat. Een Z SUV klinkt niet onwaarschijnlijk. Daarom is ’tie hier!

Nissan Z SUV

In Japan heet de Z zoals zijn voorgangers ‘Fairlady Z’, daarom is deze Nissan Z SUV de ‘Fairlady X’. Laten we eerst eens kijken naar wat het is. Het is eigenlijk niks meer dan de styling van een Nissan Z op een vierdeurs SUV. Letterlijk en figuurlijk, want de koplampen, grille en achterpartij komen van een echte Z. Professioneel geboetseerd op een Nissan Murano.

Studenten

We snappen het wel: dit alles levert meer vragen op dan het beantwoordt. Wij hebben alle antwoorden over deze Nissan Z SUV voor je, ten minste, zo ver Nissan het deelt. Want ja, dit is een écht project van Nissan. Maar dan wel van Nissan Gakuen, de Japanse interne opleiding van Nissan. Een groep studenten heeft als project (onder welke noemer is niet bekend) de hoofdvraag beantwoord: hoe ziet een Nissan Z SUV eruit? En daar is dus deze Murano met Z-onderdelen uitgekomen.

Een uit de hand gelopen studieproject dus. Het is ergens wel knap dat twee auto’s zo verschillend als de Z en de Murano zo naar één zijn gebracht, of het is gelukt is natuurlijk een tweede. Zoals je kunt zien is het beeldmateriaal wat beperkt, want de auto is beperkt getoond op de socials van Nissan Gakuen. Er komt een officiële onthulling op de Osaka Auto Messe in 2023.