Huh? Facelift onderweg voor een Kia die nog maar net te koop is

Pas sinds vorige maand zijn de eerste exemplaren van deze Kia beschikbaar en in 2026 krijgt ‘ie alweer een facelift.

Er zijn zo veel redenen waarom een automerk een facelift nodig acht. Soms om het design op te frissen na een paar jaar, wanneer de auto niet helemaal lekker meer in de veranderende designtaal past. Soms voor belangrijke technische updates. Soms om een model jaren na zijn introductie nog één keer uit te melken zonder ingrijpend te willen vernieuwen. Soms voor alles tegelijk.

Kia plant facelift EV5

En soms wordt een auto gefacelift waarvan je denkt: nu al? Het gebeurt bij Kia. Er wordt namelijk gesproken van een facelift voor de Kia EV5. Wie door de bomen het bos niet meer ziet bij Kia: dat is het vijfde model van de EVx-serie van Kia na de EV6, EV9, EV3 en EV4. En ja, dat betekent ook dat het de meest kersverse van dit stel is. Sterker nog: in ons kentekenoverzicht van november werd duidelijk dat de eerste exemplaren van de EV5 nog geen twee maanden oud zijn op moment van schrijven. Terwijl in 2026 al een facelift wordt gepland.

Oude EV5

Hoe dat zit? De Kia EV5 is eigenlijk niet zo nieuw als je denkt. We kregen het concept al te zien in 2023 en in het najaar van dat jaar stond ‘ie in China al bij de dealer. Begin 2024 volgde Australië. Onze EV5 kwam dus pas in 2025 en grappig genoeg volgde ook toen pas Zuid-Korea. Dat heeft een reden: ‘onze’ EV5 is op detailniveau anders dan de Chinese en Australische. Qua design komen ze grotendeels overeen, maar technisch is het een ander verhaal.

Zo is de Australische versie beschikbaar met twee accupakketten. De grootste meet 88 kWh, de kleinste 64 kWh. Wij krijgen één optie van 81 kWh. Dus het lijkt erop dat Kia voor ons al wat heeft gerommeld met de techniek van de EV5. Bovendien spreekt Drive, die bericht over de facelift, dat die instapper één van de redenen is voor de facelift. Met zijn kleine accu haalt die een geschat rijbereik van 400 kilometer, wat vergeleken met rivalen voor dezelfde prijs (met name de Tesla Model Y en Chinese rivalen als de BYD Sealion 7 en Zeekr 7X) tegen valt. Ook zijn er nog winsten te behalen wat betreft snelladen, wat er dus ook mee te maken kan hebben dat de EV5 voor Zuidoost-Azië al twee jaar oud is.

Eigenlijk lijkt het er dus meer op dat deze twee markten de andere markten gaan bijbenen, in plaats van dat je nu als Nederlander moet twijfelen of je niet moet wachten op de facelift. Niet schrikken, dus. Wel spreekt een woordvoerder van Kia Australia over ‘uiterlijke wijzigingen’, waarvan we hopen dat ze zo subtiel zijn dat we die níét wensen.