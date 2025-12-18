In november verschenen 13 gloednieuwe modellen op Nederlands kenteken

Met opnieuw de hoofdrol voor een Kia, hoewel er ook ander interessant spul verschenen is.

We naderen al snel het einde van het jaar, maar in dit artikel gaan we nog even terug naar november, een maand waarin ruim 37.500 volledig nieuwe auto’s van een Nederlands kenteken werden voorzien. Natuurlijk komen we daar bekenden zoals de Skoda Elroq en de Kia EV3 tegen, maar ook konden we een opvallend hoog aantal van dertien nieuwe modellen verwelkomen.

Kia EV5

Foto: Hedin Automotive Sittard

Kia’s avontuur in Nederland met volledig elektrische auto’s begon al in 2014, met de Soul die later de naam e-Soul kreeg. Hiervan stonden op 1 december nog 1.831 stuks op Nederlands kenteken. Rond 2019 ging het echt goed lopen met de introductie van de e-Niro (of de Niro EV), waarvan er 27.379 op gele platen staan. Een flink aantal dus.

In de afgelopen vier jaren zagen we natuurlijk de opkomst van de EV-serie. Het begon met de EV6 (met 11.489 registraties op 1/12), daarna de EV9 (1.974), de EV3 (10.347) en sinds september de EV4 (336 stuks).

De allernieuwste is de EV5. In november verschenen de eerste 26 exemplaren van deze C-segment SUV op Nederlands kenteken. Zie het als de kleinere versie van de EV9, maar dan nog steeds met heel veel ruimte. Een serieus alternatief voor bijvoorbeeld de Skoda Enyaq.

Suzuki e Vitara

Foto: Autobedrijf Winters

Suzuki is een automerk dat al sinds 1969 in Nederland verkocht wordt. Zo’n 290.000 staan er nu op kenteken, waarbij de Swift de meest populaire is met bijna 90.000 stuks. Niet zo heel raar als je bedenkt dat de eerste generatie Swift al uit 1983 komt en we ondertussen zijn aanbeland bij de zevende generatie.

Bijna 300.000 Suzuki’s dus, maar nog geen enkele EV op gele platen? Tot aan november klopte dat, even afgezien van een oude Suzuki Samurai Van die was omgebouwd tot EV. Nu is dus de eerste echte Suzuki EV op kenteken verschenen, de e Vitara. Het waren zelfs direct zes exemplaren, allemaal uitgevoerd met de grotere 61 kWh accu. Bij drie stuks ging het om de 174 pk 2WD versie, bij de andere drie om de 184 pk 4WD versie. De prijs van deze laatste exemplaren ligt op € 39.575, maar vergeet niet dat de basisversie van de e Vitara er al is vanaf € 31.955.

Volvo ES90

In november is ook de opvolger van de Volvo S90, waarvan er nu zo’n 1.800 op Nederlands kenteken staan, gearriveerd: de ES90. Geen sedan, maar een liftback. Geen benzine, diesel of hybride, maar alleen volledig elektrisch.

De vanaf-prijs van de Volvo ligt op € 69.995, maar de eerste drie exemplaren zijn wel wat steviger aangekleed want daarbij noteerde de RDW een prijskaartje van € 88.475. De ES90 zou de strijd aan moeten gaan met auto’s zoals de BMW i5, de Mercedes EQE en de Audi A6 e-tron, maar Wouter was in zijn test toch niet altijd heel positief. We zullen zien!

BMW M2 CS

De BMW 2-serie werd in 2013 gepresenteerd en twee jaar later zag de sportievere M2 het licht. In 2018 volgde de M2 Competition en in 2019 de meest brute variant, de M2 CS, met 450 pk. Van dit model (F87-serie) staan er op dit moment zo’n 30 op Nederlands kenteken.

De tweede generatie van de M2 (G87) werd in 2023 geïntroduceerd, waarbij in 2024 zelfs nog een kleine facelift volgde. In mei van dit jaar werd bij Villa d’Este de nieuwe M2 CS gepresenteerd, een bommetje met maar liefst 530 pk. Op de Nordschleife is met deze auto een tijd van 7 minuten en 25,5 seconden gehaald, een nieuw record in zijn klasse.

Van de nieuwe M2CS staat sinds november de eerste op Nederlands kenteken. De geregistreerde catalogusprijs: € 176.518!

Kort nieuws

Met dertien nieuwe modellen kan dit een erg lang artikel worden, dus we zetten er iets meer vaart in. Ook omdat we bijvoorbeeld de nieuwe Nissan Micra en de Tesla Model Y Standard al uitgebreid aan bod hebben laten komen.

In twee andere gevallen gaat het voornamelijk om een “facelift”, zoals bij de Aygo X. De vierde generatie van de Aygo is namelijk op kenteken verschenen, maar om eerlijk te zeggen is onderhuids toch wel sprake van meer dan alleen een facelift. De nieuwste Aygo ‘Cross’ is namelijk de allereerste volwaardige hybride in het A-segment! Een leuke compacte auto met 116 pk en te koop vanaf € 23.750.

Ook van de Volkswagen T-Roc is een nieuwe generatie gearriveerd. Deze werd op 27 augustus gepresenteerd en in november werden de eerste vier exemplaren door de RDW van een kenteken voorzien. Autoblog heeft de auto natuurlijk ook al uitgebreid getest.

Foto: Ames

Tenslotte kwamen er vanuit China nog diverse nieuwe modellen naar Nederland, eentje zelfs van een merk dat nog niet eerder in het RDW-register te vinden was: Aion. Ook bekend als GAC Aion, aangezien het onderdeel is van de Guangzhou Automobile Group. Aion is trouwens geen klein merk, vorig jaar verkochten ze zo’n 375.000 auto’s. Het model dat nu op Nederlands kenteken staat is de Aion V, een compacte SUV met een vermogen van 204 pk en een prijs van ongeveer 38.000 euro. Geinig detail: er kan een speciale opblaasmatras in zodat het een soort kampeerwagen wordt, waarbij er tussen de voorstoelen ook nog een ijskastje zit!

Ook nieuw is de BAIC BJ30, een grote off-road SUV voorzien van een 1.5 liter Mitsubishi benzinemotor, die samen met twee elektromotoren een vermogen geeft van 402 pk en een koppel van 680 Nm. Het prijskaartje dat de RDW noteerde gaf € 60.858 aan.

Het merk Jaecoo (echt waar, dit is een samenvoeging van het Duitse ‘Jäger’ en het Engelse ‘cool’) heeft in november de eerste EV op Nederlands kenteken gekregen, de 5 EV. Een volledig elektrische SUV waarbij de RDW een prijs opgaf van € 35.090.

En zegt de naam Actyon je nog iets? Misschien als de SUV van het Zuid-Koreaanse automerk SsangYong die gebouwd werd tussen 2005 en 2018? Na het faillissement van SsangYong in 2022 kregen een aantal modellen van het merk een vervolg onder de noemer van KGM / KG Mobility. Bijvoorbeeld de Torres, waarvan er nu 127 op gele platen staan. In 2024 presenteerde KGM de Actyon, die wel vernoemd werd naar het oude model van SsangYong, maar waarbij het gaat om een volledig nieuwe auto die gebouwd is op hetzelfde platform als de KGM Torres. De nieuwe Actyon heeft een hybride aandrijving waarbij de 1.5 liter motor met 150 pk wordt aangevuld met een elektromotor van 177 pk. De auto is te bestellen vanaf € 46.990.

Heb je goed geteld? Zo ja, dan weet je dat we nu op twaalf nieuwe modellen zitten. En de dertiende dan? Daar komen we in een ander artikel op terug, het gaat namelijk om een zeer exclusieve en prijzige auto die op een andere manier wat aandacht mag krijgen. De autospotters onder ons weten natuurlijk al lang waar het over gaat, helemaal als we de kleur vermelden: Giallo!

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: Hedin Automotive Roermond