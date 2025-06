Lambo crasht snoeihard op industrieterrein in Moordrecht

Een Lambo botste met een Lynk & Co, maar wacht even met conclusies trekken…

Wie rijdt er nou op een zondagavond op een industrieterrein? Helemaal niemand, zou je denken. Toch reed er gisteravond één auto teveel op een industrieterrein in Moordrecht. Een Lamborghini Huracán Spyder kwam op onzachte wijze in aanraking met een Lynk & Co.

Het incident vond plaats rond half negen ’s avonds. De botsing ging behoorlijk hard, want bij de Lynk & Co is het linkervoorwiel compleet afgebroken. De neus van de Lambo ligt ook flink in de kreukels. Helaas kwamen niet alle inzittenden er zonder kleerscheuren vanaf. Één persoon is gecontroleerd door de ambulance en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis.

Nu gaat iedereen er natuurlijk automatisch vanuit dat de Lambo-rijder de schuldige is en niet zo’n brave Lynk & Co-rijder. Plot twist: de politie heeft één bestuurder aan gehouden en dat was niet degene die in de Lambo reed. Het is de bestuurder van de Lynk & Co die wordt verdacht van rijden onder invloed.

Het lijkt er sowieso op dat minstens één van de twee auto’s harder dan de toegestane snelheid heeft gereden, gezien de schade. Op de weg in kwestie mag je maximaal 50 km/u. Maar ja, op een zondagavond kom je misschien in de verleiding om het gas net wat verder in te trappen.

Het is deze keer geen ‘Huuracan’, want de auto staat gewoon op Nederlands kenteken, op naam van een particulier. De nieuwwaarde van deze Lambo bedraagt €311.947. Peperduur dus. Waarschijnlijk is ‘ie op dit moment nog €200.000 à €250.000 waard. Dan is je auto niet zomaar total loss.

Foto’s: AS Media de Beeldmakelaar