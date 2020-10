Huh, recordmaand Lamborghini tijdens coronatijd? - Autoblog.nl

Sommige dingen lijken erg vreemd. Zo beleeft Lamborghini een recordmaand.

Dat er klappen vallen in de automotive sector mag duidelijk zijn. Ondanks dat er nog wel degelijk auto’s verkocht worden, heeft het coronavirus er flink ingehakt.

Logisch, veel bedrijven gaan een iets minder zekere tijd tegemoet. Niet alleen wordt het werknemersbestand veelal uitgedund. Ook de wordt de auto van de zaak dan even uitgeteld. Ook leasertijders kennen dus angst, die moeten nu in een auto uit 2016 blijven rondrijden. De horror.

Recordmaand Lamborghini

Lamborghini heeft daar geen last van. Het Italiaanse supercarmerk heeft namelijk een toptijd achter de rug. De maand september was de meest succesvolle maand ooit! Helemaal bizar is dat als je bedenkt dat de succesvolle Aventador naar automobiele maatstaven stokoud is en de Huracan ook al een tijdje meeloopt.

Urus

Gelukkig wordt de Urus als Lamborghini geregistreerd. In totaal heeft Lamborghini 738 auto’s afgeleverd in september 2020. In het derde kwartaal van 2020 verkocht Lamborghini 2.083 auto’s. Daarmee is Lamborghini er goed bovenop gekomen.

Een kleine kanttekening en nuance is wel op zijn plaatst. Ja, Lamborghini beleefde een recordmaand, maar dat is ook vanwege het feit dat het in het begin van het jaar erg rustig was. Het record van vorig jaar zal waarschijnlijk ook niet verbroken worden.

Nopjes met recordmaand Lamborghini

Lamborghini CEO Stefano Domenicali is er ook mee in zijn nopjes. Het was Domenicali die de productielijn heel vroeg stopzette toen de pandemie uitbrak. Vervolgens heeft Lamborghini de tijd gebruikt om te herstructuren en herorganiseren.

Zo kon het personeel aan het werk blijven terwijl Domincali het bedrijf kon optimaliseren. Als een van de eerste fabrikanten kon Lamborghini (na zeven weken sluiting) de productie weer hervatten. Sindsdien zijn er drie nieuwe modellen onthuld: de Essenza SCV12, Sian Roadster en Huracan RWD Spyder.

Formule 1

Domenicali laat zo het bedrijf in goede gezondheid achter. De Italiaan wordt de opvolger van Chase Carey als Formule 1 eindbaas.