Pieter Post bezorgt de post in de Arrival Beta - Autoblog.nl

Althans, die kans is erg groot dat Pieter Post ook zo’n hippe Arrival Beta krijgt.

Ongezien iets kopen. Het is soms best een dingetje. Als het gaat om onderbroeken, pannenkoekmix of USB-C adaptertje, maakt het niet zoveel uit.

Maar met een auto wel. Zeker als je voor flink geld meerdere auto’s bestelt. Aan het begin van dit jaar heeft UPS een order geplaatst voor 440.000.000 dollar. Dat gaat om een elektrische bedrijfswagen. De auto in kwestie wordt gebouwd door Arrival en de Beta is een tweede voorproefje.

Dit is de Arrival Alpha, met de rechte voorzijde, grote glaspartij en lage zitpositie

Het was voor beide partijen een goede deal, want dankzij de investering van UPS kon Arrival groeien en ontwikkelen, terwijl UPS meteen aandeelhouder werd. Niet alleen UPS zit in het project, ook Hyundai en Kia zullen flink gaan investeren in Arrival.

Arrival Beta

Maar naast mooie plannen moet je wel weten wat je krijgt voor je geld. Dat kan Arrival nu eindelijk laten zien. Ze noemen het de Beta Prototype, waardoor je kunt concluderen om wat voor type auto het gaat.

De Beta Prototype staat op een schaalbaar platform. Dat platform is een beetje het paradardepaardje van de Britten.

Skateboard

Het is namelijk een soort skateboard-bodem. In principe kun je de afmetingen zelf bepalen en er elke willekeurige carrosserie erop monteren. In vergelijking met de voorganger van de Beta, de Arrival Alpha (bovenste foto), is het nieuwe model aerodynamischer.

De neus van de verbeterde Arrival is veel schuiner voor een betere geleiding van de lucht. Handig, want dat scheelt weer qua range. De ruiten zijn kleiner en je zit hoger, waardoor de chauffeur zich iets veiliger zal voelen.

Details Arrival Beta

De Arrival bedrijfswagens zullen gebruik maken van batterijpakketten van LG Chem, variërerend van 44 kWh tot 130 kWh. De auto gaat gebouwd worden in een soort pop-up micro-factory.





Een kleine fabriek (minder dan 10.000 vierkante meter) alwaar de onderdelen worden aangeleverd en de auto’s in elkaar worden geschroefd. De eerste Arrival Beta busjes moeten in het eerste kwartaal van 2022 uitgeleverd gaan worden.