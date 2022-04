Rosberg vindt Wolff de juiste leider voor Mercedes

Nico bekijkt zijn oude team nu vanaf de zijlijn en bemerkt dat de spanning stijgt.

Het was gisteren weer een epische F1 kwalificatie voor de sprint race van later vandaag. Wisselende omstandigheden op het circuit Enzo e Dino Ferrari zorgden op voorspelbare wijze voor de nodige rode vlaggen en uiteindelijk een interessante uitslag. De top 5 bestaat uit vijf verschillende auto’s. Opvallend genoeg is niet één van die vijf auto’s een Mercedes. Sterker nog, voor het eerst sinds de Grand Prix van Japan in 2012 haalde geen enkele Mercedes de top-10(!).

Zevenvoudig kampioen Hamilton moest daarbij ook zijn nieuwe teammaat Russell weer voor zich dulden. De Brit was dan ook niet in de beste stemming ooit. Daarbij brachten de immer priemende camera’s in beeld dat er ook iets van een verhitte discussie plaatsvond tussen Wolff en Hamilton in de pitbox. Opvallend, daar Wolff erom bekend staat dat hij zijn superster eigenlijk onvoorwaardelijk steunt. Zelfs als dat wellicht niet helemaal op zijn plaats is.

Uiteraard wilde Sky Sports F1 graag duiding van deze kwestie. Hiervoor hebben ze even contact opgenomen met Nico Rosberg. Nico kent Lewis en Toto nog van de tumultueuze jaren die het drietal beleefde in de periode van 2013 tot 2016. Volgens Nico is het logisch dat de spanningen oplopen binnen het team van Mercedes nu de resultaten ‘historisch’ slecht zijn. De wereldkampioen van 2016 speculeert verder dat Toto wellicht gefrustreerd was dat Hamilton er in Q2 de brui aan gaf en uit zijn auto stapte. Theoretisch gezien was er nog een kans dat de baan aan het eind van Q2 toch nog droog genoeg zou zijn voor een sneller rondje. Wat de reden ook moge zijn geweest, Nico vindt Toto Wolff wel de juiste leider voor Mercedes:

Toto is een van de beste leiders die we ooit gezien hebben in de sport. Hij is erg goed in mensen bij elkaar houden. Er zullen soms woedeuitbarstingen zijn zoals we gezien hebben, maar hij is nog steeds de juiste man voor de baan. Nico Rosberg, voormalig teammaat van Mark Webber

Waarvan akte?